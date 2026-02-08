Sobota była naprawdę dobrym dniem dla dwóch z reprezentantów Polski biorących udział w ten weekend w "kontynentalu". Dawid Kubacki zajął 3. miejsce (a do 2. pozycji stracił tylko 0,6 punktu), a Maciej Kot zakończył rywalizację na 5. pozycji. Gorzej poszło Piotrowi Żyle, Jakubowi Wolnemu, Aleksandrowi Zniszczołowi, Klemensowi Joniakowi i Adamowi Niżnikowi, ale niedziela przynosiła okazję do rewanżu.

O 13:00 zaczęła się seria próbna. Była optymistycznym prognostykiem, bo Kubacki zajął w niej 2. miejsce, Kot 3., Zniszczoł 8., a Joniak 13. W teorii mogliśmy więc liczyć nawet na podwójne podium.

Zawody główne wystartowały o 14:00. Niestety "Biało-Czerwoni" w ujęciu generalnym słabiej spisali się w pierwszej serii konkursowej. Co prawda Kot był po niej 4., ale do pierwszej trójki tracił 6,6 punktu, a to sporo na obiekcie normalnym. Prowadził Maximilian Ortner przed Jonasem Schusterem i Isakiem Langmo.

Na pochwałę zasługiwał także 11. na półmetku Joniak, ale znacznie gorzej poszło Żyle (22.), Kubackiemu (24.) i Zniszczołowi (26.). Adam Niżnik był 29, a Jakub Wolny 31., więc jako jedyny z Polaków nie awansował dalej, zabrakło mu 1,3 pkt.

Runda finałowa była rozgrywana od 15:05.

Kubacki odpalił, Kot walczył o podium

Jako pierwszy z naszych w drugiej serii zaprezentował się Joniak. Uzyskał 95,5 metra, dzięki czemu zajmował 1. miejsce (216.8 pkt) i czekał, co dalej zrobią rywale. Po chwili w powietrzu był już Aleksander Zniszczoł. Doświadczony zawodnik spisał się zdecydowanie lepiej, niż w pierwszej próbie i poleciał 102 metry. Tym samym to on przejął prowadzenie (230.2 pkt).

Prawdziwą "bombę" odpalił jednak Kubacki. Mistrz świata z 2019 roku uzyskał wyśmienite 107,5 metra. Co więcej, cały skok wyglądał wyśmienicie stylowo, co zauważyli sędziowie. Efekt? 237.4 pkt i pewny fotel lidera. Emocje związane z "Biało-Czerwonymi" nie dobiegały końca. Na rozbiegu był już Żyła. Ten nie uzyskał tak piorunującej odległości, jak poprzednik i skoczył 98,5 m. Po wyświetleniu wyniku (223.6 pkt) pewnym było, że Polak nie obroni swojego miejsca.

Na fatalne warunki trafił Joniak. Nasz skoczek poleciał 92 metry i dostał największą rekompensatę za wiatr z całej stawki w drugiej serii. Przez to spadł aż o dziewięć miejsc i z notą 230.3 pkt uplasował się finalnie w trzeciej "10".

Po chwili wreszcie nadszedł czas na walkę o podium. Na starcie pojawił się Maciej Kot. Aby objąć prowadzenie musiał uzyskać koło 106,5 metra. Ten jednak wylądował metr bliżej i mimo poprawnego stylu ze stratą 1.3 pkt zajmował 3. miejsce (247.8 pkt). Podium wydawało się być już poza zasięgiem.

Całe zawody zwyciężył Jonas Schuster. O zaledwie 0.1 pkt przegrał z nim Maximilian Ortner, a podium uzupełnił Isak Andreas Langmo.

Wyniki niedzielnego konkursu PK w Kranju:

1. Jonas Schuster - 265.3 pkt

2. Maximilian Ortner - 265.2 pkt

3. Isak Andreas Langmo - 264 pkt

…

6. Maciej Kot - 247.8 pkt

...

15. Dawid Kubacki - 237.4 pkt

20. Klemens Joniak - 230.3 pkt

21. Aleksander Zniszczoł - 230.2 pkt

26. Piotr Żyła - 223. 6 pkt

28. Adam Niżnik - 216.8 pkt

31. Jakub Wolny - 104.9 pkt

Dawid Kubacki IMAGO/Johannes Schmidt/Imago Sport and News/East News East News

Maciej Kot Marek Dybaś Reporter

Aleksander Zniszczoł Action Press/Shutterstock East News

