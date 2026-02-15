Gigantyczne zamieszanie po skoku Polki. Trener nie zamierza milczeć. To koniec

Niedzielny konkurs rozpoczął się z belką startową ustawioną na pozycji 23. Wiatr z tyłu skoczni był mocno umiarkowany. Po skoku Anny Twardosz na odległość 115 m jury niespodziewanie zdecydowało się skrócić rozbieg o dwa szczeble.

Jednocześnie zawodniczkom zaczęło mocniej wiać w plecy. Efekt? Pretendentki do pozycji medalowych, z czołowej dziesiątki PŚ, miały problemy z osiągnięciem odległości 130 m.

Marcin Bachleda zdegustowany kombinacjami z długością najazdu. "Pokrzywdzono kilka zawodniczek"

Belka startowa wróciła na poprzednie miejsce, ale zbyt pochopne modyfikacje skutecznie zakłóciły harmonijny przebieg konkursu.

- Manewry z belkami były niepotrzebne - mówi trener polskiej kadry Marcin Bachleda w rozmowie z serwisem Skijumping.pl. - Na początku było super. Po co to obniżano? Widzę, że pokrzywdzono kilka zawodniczek. Nie dało się odlecieć z tej belki, w takich warunkach.

- Po to się trenuje, żeby szkolić telemark i lądowanie - dodaje. - Niektóre zawodniczki potrafią to robić, inne nie. Wiadomo, Eirin Maria Kvandal czy Frida Westman miały kontuzje i stąd te obawy, ale nie możemy krzywdzić całego konkursu przez to, że boimy się o to, że ktoś nie umie lądować. Spokojnie trzeba było zostawić belkę, która pozwoli dziewczynom na skakanie w okolice 135. metra.

Zwyciężczyni zawodów, Anna Odine Stroem, jako jedyna dwukrotnie przekroczyła 130. metr (130,5 i 132 m). Norweżka powtórzyła sukces ze skoczni normalnej, gdzie również sięgnęła po złoty medal olimpijski.

Podium uzupełniły jej rodaczka Eirin Maria Kvandal oraz Słowenka Nika Prevc, główna faworytka zmagań. Polki nie awansowały do rundy finałowej. Twardosz została sklasyfikowana na 35. pozycji, a Pola Bełtowska (108 m) - na 40.

To już koniec olimpijskich startów kobiet w Predazzo. W poniedziałek o medale powalczą jeszcze panowie. W rywalizacji duetów zobaczymy Kacpra Tomasiaka, który powalczy o trzeci krążek na włoskiej ziemi, oraz i Pawła Wąska.

Marcin Bachleda KAI TALLER Newspix.pl

Marcin Bachleda EXPA/ Tadeusz Mieczynski Newspix.pl

Anna Twardosz KIRSTY WIGGLESWORTH East News

Pola Bełtowska Grzegorz Momot PAP

Monika Lechowska: To było widowisko, które na długo zapadnie nam w pamięć Polsat Sport