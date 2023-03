Gigantyczne problemy Norwegów! Ujawniono kulisy

Norweski skoczek Benjamin Oestvold w miniony weekend wziął udział w czterech konkursach Pucharu Kontynentalnego, które odbyły się w Lake Placid. Urodzony w 2001 roku zawodnik w dwóch pierwszy odsłonach rywalizacji został... zdyskwalifikowany. Z powodu nieregulaminowego kombinezonu stracił wywalczone na skoczni triumfy. Jak wyjaśniał, przepuszczalność stroju nie była na wymaganym poziomie. Co ciekawe - Norwegowie nie mieli jak tego sprawdzić, bo nie mają specjalnego urządzenia. Menedżer reprezentacji, Clas Brede Braethen przyznaje, że to wynik finansowych problemów. Okazuje się, że nacji, która ma lidera klasyfikacji generalnej PŚ nie stać na to, by należycie zadbać o ekipę "drugiego szczebla".