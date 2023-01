Gigantyczna burza w Niemczech! Ostra kontra legendy. Padły słowa o Polakach

Przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni nastroje wśród fanów niemieckich skoków mogły popadać wręcz w skrajny optymizm. Zadbał o to buńczucznymi zapowiedziami sam trener naszych zachodnich sąsiadów Stefan Horngacher mówiąc o tym, że jeszcze nigdy nie jechał na Turniej Czterech Skoczni z tak mocną drużyną .

Jak się jednak okazało, od mocnych deklaracji do druzgocącej klęski droga jest bardzo krótka , a Niemcy przebyli ją w ekspresowym tempie. Najlepszy z podopiecznych trenera Stefana Horngachera Andreas Wellinger - mistrz olimpijski z Pjongczangu - zajął w klasyfikacji generalnej TCS dopiero 11. lokatę. Oznaczało to najsłabszy występ kadry od sezonu 2010/11 , gdy na tej samej pozycji zmagania zakończył Michael Uhrmann.

Skoki narciarskie. Martin Schmitt broni Stefana Horngachera. Wskazuje na jego pracę w Polsce

- Możemy uważać się za szczęściarzy mając w Niemczech tak kompetentnego trenera, jak Stefan Horngacher. Cały zespół trenerski jest bardzo, bardzo dobrze skomponowany . Bernhard Metzler jest z nami od wielu lat i wykonał już świetną robotę w kadrze B, obaj bardzo dobrze ze sobą współpracują. Jest jeszcze Michał Dolezal , z którym Stefan Horngacher pracował w polskiej kadrze i który po okresie pełnienia funkcji pierwszego trenera wrócił do drugiego rzędu. Mamy duże know-how i tej drużyny nie należy pod żadnym pozorem kwestionować - powiedział Martin Schmitt w rozmowie z portalem n-tv.de.

Zdaniem Niemca nadzieję dla niemieckich skoków może stanowić to, co Stefan Horngacher zrobił z reprezentacją polskich skoczków, prowadząc ich do wielkich sukcesów.