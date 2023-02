Gest Thurnbichlera stał się hitem, internauci zachwyceni. Tak zadbał o Żyłę

Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie w Willingen ma powody do zadowolenia. Dawid Kubacki był trzeci, a tuż za podium uplasował się Piotr Żyła, który z blisko przyglądał się dekoracji z udziałem najlepszych skoczków. To wtedy doszło do nietypowej sytuacji, którą na zdjęciu uchwycił jeden z polskich dziennikarzy.