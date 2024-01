Genialny skok Polaka, poruszenie w Zakopanem. Padło wyznanie wprost do kamery

Wytrzymałem psychicznie. Z tego właśnie jestem dumny, bo nie chciałem nic dodać do tego skoku. Ten skok wyszedł nie na takie warunki, jakie aktualnie są na skoczni, bo było za dużo kierunku. To ostatnie pchanie poszło za bardzo do przodu i nie miałem tej wysokości. Ale z całokształtu mogę być zadowolony, bo widać, że te pojedyncze skoki pojawiają się coraz częściej. Więc konsekwentnie i do przodu

~ powiedział Aleksander Zniszczoł przed kamerą Eurosportu po zawodach PŚ w skokach narciarskich w Zakopanem