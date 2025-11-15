Geiger bez żadnych hamulców. O tych słowach będzie głośno, cios tuż przed Pucharem Świata

Wydarzenia z sezonu 2024/2025 Pucharu Świata w skokach narciarskich sprawiły, że FIS zwiększył poziom kontroli nad zawodnikami i ich sprzętem. W sezonie 2025/2026 w czystej teorii nie powinniśmy oglądać już strojów, które znacząco odstają od ciała zawodników. W ostatnich latach w takich kombinezonach najczęściej skakał Karl Geiger.

O Niemcu mówiło się, że skacze w "workach" i właściwie nieustannie zastanawiano się, dlaczego nigdy nie został zdyskwalifikowany. Do sprawy odniósł się sam główny zainteresowany, a więc właśnie Geiger na ledwie kilka dni przed startem sezonu 2025/2026.

Geiger wprost o Norwegach. Zero litości

- Nigdy w całej mojej karierze nie zostałem zdyskwalifikowany - czy to w Pucharze Świata, czy w zawodach innej rangi. Zawsze zwracam bardzo dużą uwagę na mój materiał, więc ten temat tak naprawdę mnie nie dotyczy. Nowe przepisy to jednak sposób na złapanie recydywistów - powiedział stanowczo dla niemieckiego Eurosportu.

Nie mogło zabraknąć także komentarza do skandalu, jaki miał miejsce na mistrzostwach świata 2025, gdy Norwegowie oszukiwali przy kombinezonach, za co spotkała ich dość symboliczna kara. Wówczas trener Magnus Breivik nie wahał się atakować FIS, wysuwając oskarżenia przeciwko federacji.

- Nie muszę przywiązywać dużej wagi do słów kogoś, kto perfidnie oszukiwał. FIS zawsze stara się, aby przepisy były zgodne z aktualną wiedzą. Ale trzeba wyciągnąć wnioski z zeszłego roku, bo to nie może się powtórzyć. W każdym przypadku należy wyeliminować możliwość oszukiwania. Potrzebujemy pewności, że wszyscy sportowcy mają takie same możliwości - odpowiedział ostro niemiecki mistrz.

Sezon 2025/2026 rozpocznie się za mniej niż tydzień. Na piątek 21 listopada zaplanowano konkurs drużyn mieszanych, dzień później pierwszy raz zobaczymy rywalizację indywidualną. Wszystko na norweskiej skoczni HS140 w Lillehamer. Polacy polecą tam w składzie: Stoch, Kubacki, Żyła, Zniszczoł, Wąsek oraz Tomasiak.

