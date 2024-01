Furia w Szczyrku. Wszystko uchwyciła kamera. "Okrutne"

Ostatnie lata nie są dla Forfanga zbyt udane. Na podium konkursu Pucharu Świata stał on po raz ostatni w 2018 roku, a część fanów mogła zapomnieć, że w dorobku ma on nawet... złoto olimpijskie (zdobyte w drużynowym konkursie w Pjongczangu). Mimo niepowodzeń Norweg pracuje nad odbudowaniem formy i tej zimi pojawiały się już nawet przebłyski dobrej dyspozycji. W Klingenthal i Engelbergu meldował się w czołowej "10", kończąc zmagania odpowiednio na 9. i 6. pozycji.

Dobrze wypadł też podczas pierwszego z "polskich" konkursów indywidualnych. W Wiśle był 11., co mogło dać mu nadzieję na wejście do "dychy" w Szczyrku. Potwierdziły to kwalifikacje, które zakończył na... jedenastej pozycji. Do rywalizacji w konkursie przystępował więc z dużymi nadziejami, lecz te ustąpić musiały jeszcze większemu rozczarowaniu.