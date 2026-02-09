Francuz nie wytrzymał. Przegrał walkę z Tomasiakiem, a potem padły słowa o Stochu

Włodzimierz Szaranowicz 12 lat temu podczas igrzysk w Soczi mówił, że w skokach "jest mistyczna tajemnica lotu". Wówczas na normalnej skoczni triumfował Kamil Stoch. W poniedziałek przekonaliśmy się, że w polskich skokach jest też "mistyczna tajemnica przekazywania pałeczki".

Kilkanaście lat temu ta przeszła z Adama Małysza na Kamila Stocha, gdy Stoch pokłonił się na podium w Planicy przed obecnym prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Od tego momentu Stoch zaczął rosnąć i podbijać kolejne skocznie w cyklu Pucharu Świata, a w konsekwencji osiągać wielkie sukcesy.

Foubert wprost o Tomasiaku. Wielkie porównanie

Po równo 12 latach od słów Szaranowicza polscy kibice z pewną dozą niepewności, ale także nadziei podchodzili do olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej w Predazzo. To miejsce dla naszych skoków jest absolutnie magiczne i kolejny raz ta magia dała o sobie znać w poniedziałkowy wieczór.

Przepiękną niespodziankę zrobił bowiem Kacper Tomasiak. Nastolatek po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce, ale podium było o krok. Po drugiej można byłoby przypomnieć komentarz z mistrzowskiego skoku Stocha w Predazzo, gdy Szarnowicz cytował włoską prasę, wspominając o "polskim archaniele, który sfrunął do Predazzo".

Tym archaniołem w poniedziałkowy wieczór był Kacper Tomasiak. Polak zaatakował lotem na 107. metr i zapewnił sobie srebrny medal. Walkę o podium przegrał z nim inny Francuz Valentin Foubert, który zakończył konkurs na piątym miejscu. Po konkursie 23-latek ruszył do strefy mieszanej.

Tam jedną ze swoich wypowiedzi rozpoczął właśnie od polskiego wątku. - Gratulacje, Kacper będzie legendą. Nowy Kamil Stoch! - powiedział młody francuski skoczek, cytowany przez Dominika Formelę ze "Skijumping.pl". Bez wątpienia Tomasiak jeszcze wiele takich porównań usłyszy, ale obaj panowie w Predazzo jeszcze mają swoje cele.

