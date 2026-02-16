Fortuna dla Tomasiaka. Niewiarygodną kwotę dostanie od państwa, to już ponad dwa miliony
Kacper Tomasiak leciał na igrzyska olimpijskie jako absolutny debiutant, co więcej, bez choćby jednego miejsca na podium w konkursach Pucharu Świata. Ta druga kwestia się nie zmieniła, ale 19-latek zdobył coś zdecydowanie cenniejszego, niż podia Pucharu Świata - trzy olimpijskie medale. Za to wybitne osiągnięcie państwo wypłaci mu ponad dwa miliony złotych w samych pieniądzach, nie licząc nagród rzeczowych, a te również są pokaźne.
Jeszcze kilka miesięcy temu Kacper Tomasiak z wielką rezerwą wypowiadał się o potencjalnym powołaniu do kadry na igrzyska olimpijskie w Predazzo. Nastolatek, który przebojem wdarł się do Pucharu Świata zachowywał ogromną pokorę, co jak na jego wiek wydawało się momentami wręcz szokujące.
Miejsce w drużynie wywalczył, co więcej, na igrzyska leciał jako papierowy lider kadry. Weryfikacja wszelkich pozytywnych słów przyszła błyskawicznie. Tomasiak już w pierwszym olimpijskim konkursie sięgnął po srebrny medal igrzysk na stałe zapisując się w historii polskiego sportu.
Niewiarygodne sumy. Tyle zarobił Tomasiak w Predazzo
Gdyby na tym zakończyły się jego olimpijskie osiągnięcia, już byłoby znakomicie. 19-latek dołożył jednak jeszcze brązowy medal na skoczni dużej, a także kolejny srebrny krążek w rywalizacji duetów, w której występował w drużynie razem z Pawłem Wąskiem. To wszystko wiąże się z niesamowitymi nagrodami dla 19-latka od państwa.
Każdy z kolejnych medali oznacza, że na konto Tomasiaka wpłyną sumy, których dotychczas prawdopodobnie nie widział. Za każdy srebrny medal państwo, a konkretnie Komitetu Olimpijskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki przewidzieli nagrodę w wysokości 400 tysięcy w gotówce.
Oprócz tego Tomasiak dostanie także premię od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ta w przypadku srebrnych medali wynosi po 448 495,92 złotych za każdy, z czego 78 241,68 złotych przelewanych jest jednorazowo, a pozostała kwota rozbita zostanie na ratalne przelewy przez dwa lata.
Nieco niższe są rzecz jasna nagrody za brązowy krążek, choć wciąż bez wątpienia imponują. Tomasiak dostanie 300 tysięcy złotych w gotówce, a także premię w wysokości 394 860,96 złotych, z czego jednorazowy przelew wyniesie dokładnie 61 516,80 złotych, a pozostała część kwoty będzie wpływać na konto Polaka przez następne dwa lata.
Po podsumowaniu wszystkich tych sum wiemy, że Tomasiak podczas wyjazdu do Włoch zarobił ponad dwa miliony złotych. Ta kwota dokładnie wyniesie 2 391 852,80 złotych. Oprócz tego Tomasiak może liczyć także na łącznie 550 tysięcy w tokenach oraz wiele wartościowych nagród rzeczowych. Zapewnił sobie także emeryturę olimpijską.