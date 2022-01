​Fortuna chce kończyć karierę Stocha. Małysz reaguje

Dariusz Wołowski Skoki Narciarskie

- Naprawdę? Tak powiedział Wojciech Fortuna? Namawia Kamila Stocha do zakończenia kariery? No to ja jestem w szoku. Ktoś taki jak Kamil ma prawo zdecydować sam, zresztą każdy sportowiec ma takie prawo. To bardzo osobista sprawa - mówi Interii Adam Małysz.

Zdjęcie Kamil Stoch i Adam Małysz / PAWEL RELIKOWSKI/POLSKAPRESS / East News