Forfang wbił szpilę Wąskowi. Teraz powiedział, co naprawdę sądzi o Polakach

Paweł Wąsek nie będzie dobrze wspominał 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Polak niespodziewanie został zdyskwalifikowany w Innsbrucku po tym, jak na jego nartach wykryto obecność fluoru. Warto zaznaczyć, że fluor jest substancją szkodliwą dla zdrowia i niebezpieczną dla środowiska, przez co został zakazany przez Międzynarodową Federację Narciarską i Międzynarodową Unię Biathlonu już jakiś czas temu.

Maciej Maciusiak w rozmowie z Tomaszem Kalembą wyznał, że problemem mógł być zanieczyszczony smar, którego używa nasza kadra. "Wiemy już znacznie więcej, ale nie do samego końca. Jest duże prawdopodobieństwo, że winny jest smar Toko, który ma wszelkie certyfikaty. On jest dopuszczony do użytku i ma wszelkie niezbędne regulacje, ale prawdopodobnie był zanieczyszczony" - tłumaczył.

Kaja Ziomek-Nogal: Uczciwie powiem, że nie spodziewałam się aż tylu medali. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Johann Andre Forfang podpadł polskim kibicom. Tak powitali go w Zakopanem

Słowa norweskiego zawodnika nie spodobały się polskim kibicom, którzy wylali swoje żale w mediach społecznościowych, atakując Forfanga. Trudno było przewidzieć, jak fani "Biało-Czerwonych" zachowają się więc, gdy podopieczny Rune Velty zawita do Zakopanego na konkursy Pucharu Świata. Obyło się jednak bez nieuprzejmości, co 30-latek ujawnił w rozmowie z Dagbladet. Przy okazji wyznał, co sądzi o Polsce i Polakach.

"Byłem trochę ciekaw, jak to się potoczy. Ale powitanie było niesamowicie ciepłe i miłe. Polska nie wygląda tak, jak na X. Jest bardzo ładnie. (...) W Polsce jest niesamowicie dużo życzliwych ludzi" - przyznał.

Johann Andre Forfang IMAGO/Markku Ulander/Imago Sport and News East News

Johann Andre Forfang AFP

Johann Andre Forfang AFP