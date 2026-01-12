Forfang wbił szpilę Wąskowi. Teraz powiedział, co naprawdę sądzi o Polakach
Johann Andre Forfang mocno podpadł kibicom, gdy podczas Turnieju Czterech Skoczni zaatakował zdyskwalifikowanego za fluor na nartach Pawła Wąska. Kilka dni później Norweg pojawił się w Zakopanem i stanął oko w oko z fanami "Biało-Czerwonych". Po niedzielnym konkursie na Wielkiej Krokwi w rozmowie z Dagbladet wyjawił, co tak naprawdę sądzi o Polakach.
Paweł Wąsek nie będzie dobrze wspominał 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Polak niespodziewanie został zdyskwalifikowany w Innsbrucku po tym, jak na jego nartach wykryto obecność fluoru. Warto zaznaczyć, że fluor jest substancją szkodliwą dla zdrowia i niebezpieczną dla środowiska, przez co został zakazany przez Międzynarodową Federację Narciarską i Międzynarodową Unię Biathlonu już jakiś czas temu.
Maciej Maciusiak w rozmowie z Tomaszem Kalembą wyznał, że problemem mógł być zanieczyszczony smar, którego używa nasza kadra. "Wiemy już znacznie więcej, ale nie do samego końca. Jest duże prawdopodobieństwo, że winny jest smar Toko, który ma wszelkie certyfikaty. On jest dopuszczony do użytku i ma wszelkie niezbędne regulacje, ale prawdopodobnie był zanieczyszczony" - tłumaczył.
Johann Andre Forfang podpadł polskim kibicom. Tak powitali go w Zakopanem
Cała ta sytuacja skomentowana została przez Johanna Andre Forfanga, który - co ciekawe - powrócił do Pucharu Świata po zawieszeniu spowodowanym manipulacją przy kombinezonach podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. "Naprawdę nie wierzę. To na pewno nie był sabotaż. Były tam spore ilości fluoru, to nie była śladowa zawartość. Nie sądzę, by to był przypadek. (...) Jaka jest różnica między sztywnymi nitkami a przyłapaniem na fluorze na nartach? Dlaczego jedno oznacza dyskwalifikację, a drugie zawieszenie? To kolejny przykład na to, że świat nie jest sprawiedliwy" - żalił się Norweg w rozmowie z Dagbladet.
Słowa norweskiego zawodnika nie spodobały się polskim kibicom, którzy wylali swoje żale w mediach społecznościowych, atakując Forfanga. Trudno było przewidzieć, jak fani "Biało-Czerwonych" zachowają się więc, gdy podopieczny Rune Velty zawita do Zakopanego na konkursy Pucharu Świata. Obyło się jednak bez nieuprzejmości, co 30-latek ujawnił w rozmowie z Dagbladet. Przy okazji wyznał, co sądzi o Polsce i Polakach.
"Byłem trochę ciekaw, jak to się potoczy. Ale powitanie było niesamowicie ciepłe i miłe. Polska nie wygląda tak, jak na X. Jest bardzo ładnie. (...) W Polsce jest niesamowicie dużo życzliwych ludzi" - przyznał.