Forfang się wściekł, Lindvik nie wie, co się stało. Reakcje na dyskwalifikację

Wielki skandal w skokach narciarskich. Norwegowie zostali co do jednego zdyskwalifikowani po konkursie na dużej skoczni i stali się bohaterami afery kombinezonowej, którą ujawnił polski dziennikarz. Lindvik stracił przez to srebrny medal, dyskwalifikacja dotknęła również m.in. Johanna Andre Forfanga, który zajmował 4. miejsce. Norweska telewizja nagrała ich reakcje na dyskwalifikację.