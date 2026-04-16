FIS wyciąga wnioski. Zakaz stosowania tego elementu u skoczków. Łatanie dziur

Przed ostatnią zimą Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Po wielkiej aferze z oszustwem w czasie mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim trzeba było ratować twarz skoków narciarskich.

Te po tym, co zrobili Norwegowie, znalazły się nad przepaścią. W sezonach olimpijskich FIS nie dokonywała zatem zmian w sprzęcie, ale teraz została do tego zmuszona.

Nie będzie zmiany pomiarów skoczków, ale FIS zaprosi wybranych zawodników do ponownej kontroli

Dlatego przed ostatnią zimą FIS dokonała zmian w kroju kombinezonów, a także wykonała nowe pomiary skoczków. Zmieniona została całkowicie komórka kontrolerów sprzętu, a rządy w niej przejęli Austriacy Juergen Winkler i Mathias Hafele. I właśnie ściślejsza i sprawiedliwa kontrola miała być teraz poważną siłą w skokach. Zwłaszcza w kontekście wprowadzenia systemu żółtych i czerwonych kartek.

Po sezonie FIS przymierzała się do zmiany sposobu pomiaru zawodników, ale ostatecznie do tego nie dojdzie. Została nawet przetestowana propozycja Francuzów. Oni apelowali, by wprowadzić pomiar od "dociśniętych do ściany stóp do kości ogonowej". FIS nie zdecydowała się jednak na dokonanie zmiany w sposobie pomiaru skoczków. Nie będzie zatem nowych pomiarów. Tym poddani będą tylko nowi zawodnicy, a także juniorzy, bo oni są mierzeni obligatoryjnie co roku.

Na powtórne pomiary będą też zapraszani pojedynczy zawodnicy, co do których kontrolerzy mają wątpliwości

Pierwszy zakaz już jest. Z tego elementu skoczkowie nie skorzystają

Przed nowym sezonem zanosi się zatem tylko na kosmetyczne zmiany w sprzęcie. Z tych najważniejszych, jakie mają zostać wprowadzone, to będzie zakaz rzepów i pasków przy rękawiczkach, które "pomagały odpowiednio dostosowywać ułożenie kombinezonu". W bieliźnie pod kombinezonem mają być też krótsze rękawki.

- W porównaniu do poprzedniego sezonu, teraz nic nowego i lepszego nie wyłożono na stół. Dlatego zmiany w sprzęcie będą tylko kosmetyczne. Bardziej doprecyzowana ma być też kontrola. Bez dwóch zdań, minionej zimy przeprowadzono rekordową ilość kontroli i to jest na pewno dobre dla tego sportu. Czy to jednak zmieniło sposób naciągania przepisów przez ekipy? Nie bardzo. Każda z drużyn zatrudnia fachowców po to, by mieć jak najbardziej skuteczny sprzęt. To jest wieczna pogoń za tym, by pilnować przepisów, a jednak wciąż wykorzystywane są luki. I właśnie doprecyzowanie przepisów ma temu zapobiec - mówił Kruczek.

W czasie konkursu LGP w Klingenthal Kamil Stoch został zabrany do kontroli. Przyszedł po niego sam Mathias Hafele

