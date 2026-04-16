FIS wyciąga wnioski. Zakaz stosowania tego elementu u skoczków. Łatanie dziur

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Podkomisje sprzętowe w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) działają prężnie, ale na razie niewiele z tego nie wynika. W ciągu miesiąca doszło aż do trzech spotkań, w tym jednego online. Nie zapadły jednak żadne przełomowe decyzje. Przed ubiegłą zimą dokonano rewolucji, choć był to sezon olimpijski i raczej takich rzeczy się nie robi. Teraz kiedy jest czas na manewry związane ze sprzętem, FIS bawi się w detale. - Na bazie doświadczeń z ostatniego sezonu mają być doprecyzowane pewne kwestie. Nie będzie żadnej rewolucji - powiedział Łukasz Kruczek, przedstawiciel PZN w podkomisji sprzętowej, w rozmowie z Interia Sport.

Sandro Pertile podczas spotkania z dziennikarzami w Bischofshofen, związane z decyzjami FIS.
Sandro Pertile na spotkaniu z dziennikarzami w Bischofshofen

Przed ostatnią zimą Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Po wielkiej aferze z oszustwem w czasie mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim trzeba było ratować twarz skoków narciarskich.

Te po tym, co zrobili Norwegowie, znalazły się nad przepaścią. W sezonach olimpijskich FIS nie dokonywała zatem zmian w sprzęcie, ale teraz została do tego zmuszona.

To była zima braci Tomasiaków. 16-letni Konrad zaskoczył nawet ojca

Nie będzie zmiany pomiarów skoczków, ale FIS zaprosi wybranych zawodników do ponownej kontroli

Dlatego przed ostatnią zimą FIS dokonała zmian w kroju kombinezonów, a także wykonała nowe pomiary skoczków. Zmieniona została całkowicie komórka kontrolerów sprzętu, a rządy w niej przejęli Austriacy Juergen Winkler i Mathias Hafele. I właśnie ściślejsza i sprawiedliwa kontrola miała być teraz poważną siłą w skokach. Zwłaszcza w kontekście wprowadzenia systemu żółtych i czerwonych kartek.

Po sezonie FIS przymierzała się do zmiany sposobu pomiaru zawodników, ale ostatecznie do tego nie dojdzie. Została nawet przetestowana propozycja Francuzów. Oni apelowali, by wprowadzić pomiar od "dociśniętych do ściany stóp do kości ogonowej". FIS nie zdecydowała się jednak na dokonanie zmiany w sposobie pomiaru skoczków. Nie będzie zatem nowych pomiarów. Tym poddani będą tylko nowi zawodnicy, a także juniorzy, bo oni są mierzeni obligatoryjnie co roku.

Na powtórne pomiary będą też zapraszani pojedynczy zawodnicy, co do których kontrolerzy mają wątpliwości
przyznał Łukasz Kruczek, przedstawiciel PZN w podkomisji sprzętowej, w rozmowie z Interia Sport.

Nikola Komorowska
Narciarstwo Alpejskie

Polka znalazła się w środku afery przed igrzyskami. Teraz wyjaśnia. Zapewnia, że nie odpuści

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

Pierwszy zakaz już jest. Z tego elementu skoczkowie nie skorzystają

Przed nowym sezonem zanosi się zatem tylko na kosmetyczne zmiany w sprzęcie. Z tych najważniejszych, jakie mają zostać wprowadzone, to będzie zakaz rzepów i pasków przy rękawiczkach, które "pomagały odpowiednio dostosowywać ułożenie kombinezonu". W bieliźnie pod kombinezonem mają być też krótsze rękawki.

- W porównaniu do poprzedniego sezonu, teraz nic nowego i lepszego nie wyłożono na stół. Dlatego zmiany w sprzęcie będą tylko kosmetyczne. Bardziej doprecyzowana ma być też kontrola. Bez dwóch zdań, minionej zimy przeprowadzono rekordową ilość kontroli i to jest na pewno dobre dla tego sportu. Czy to jednak zmieniło sposób naciągania przepisów przez ekipy? Nie bardzo. Każda z drużyn zatrudnia fachowców po to, by mieć jak najbardziej skuteczny sprzęt. To jest wieczna pogoń za tym, by pilnować przepisów, a jednak wciąż wykorzystywane są luki. I właśnie doprecyzowanie przepisów ma temu zapobiec - mówił Kruczek.

Kamila Karpiel
Skoki Narciarskie

Była kierowniczką baru, a teraz chce wrócić do polskiej kadry. Wysłała już sygnał

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Łukasz Kruczek
Łukasz KruczekDamian KlamkaEast News
Zawodnik w stroju skoczka narciarskiego z nartami na ramieniu otoczony przez kibiców, w tle trybuny z widzami oraz osoby obsługi wydarzenia sportowego.
W czasie konkursu LGP w Klingenthal Kamil Stoch został zabrany do kontroli. Przyszedł po niego sam Mathias HafeleTomasz KalembaINTERIA.PL
Sandro Pertile
Sandro PertilePhoto by HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Apoloniusz Tajner: To był bardzo dobry ruch trenera MaciusiakaPolsat Sport

