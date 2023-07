FIS wprowadza zmiany. Ucierpią także polscy skoczkowie. "To absurd"

Przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Narciarskiej już od jakiegoś czasu robią wszystko, co w ich mocy, by wyrównać poziom rywalizacji w skokach narciarskich. Niestety, zamiast dać dodatkowe przywileje słabszym drużynom, FIS postanowił ograniczyć możliwości czołowych reprezentacji, w tym również "Biało-Czerwonym”. Decyzja, którą podjęto na krótko przed rozpoczęciem sezonu letniego, zaniepokoiła Rafała Kota. W rozmowie z WP SportoweFakty zdradził on, co myśli o rewolucyjnych zmianach w skokach.