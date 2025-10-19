Partner merytoryczny: Eleven Sports

FIS szykuje powrót Rosjan do rywalizacji. PZN wysłał jasne stanowisko

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Tomasz Sikora, były znakomity biathlonista, opublikował na platformie X treść listu, jaki Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) wysłała do krajowych federacji. Sprawa dotyczy ewentualnego powrotu Rosjan, którzy napadli na Ukrainę i toczą wojnę hybrydową z innymi krajami europejskimi, do rywalizacji sportowej. FIS przedstawiła w nim argumenty, przemawiające za powrotem sportowców z tego kraju. Interia Sport dowiedziała się, jaka była reakcja Polskiego Związku Narciarskiego (PZN) na ten list.

Johan Eliasch
Johan EliaschJOE KLAMARAFP
Prezes Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) Johan Eliasch, sekretarz generalny tej organizacji Michel Vion oraz dyrektor wykonawczy Urs Lehmann zaadresowali pismo do krajowych federacji, w których przedstawili argumenty, dla których Rosjanie ich zdaniem powinni zostać przywróceni do rywalizacji w zawodach międzynarodowych w charakterze zawodników neutralnych, czyli nienoszących symboli narodowych. Wygląda na to, że chcą uchylić im furtkę do powrotu.

Na końcu dokumentu znajduje się ankieta, w której federacje członkowskie FIS są proszone o wyrażenie swojej opinii dotyczącej ewentualnego dopuszczenia rosyjskich zawodników do udziału w Pucharze Świata oraz igrzyskach olimpijskich.

Tomasz Sikora upublicznił list FIS

Decyzja odnośnie ewentualnego startu Rosjan w sezonie zimowym 2025/26 ma zapaść we wtorek 21 października.

Oto treść listu upubliczniona przez Sikorę:

"Nikt nie może decydować o tym, gdzie się urodzi. Musimy patrzeć na sportowców bez nacisków i wpływów politycznych. Musimy wspierać wszystkich sportowców i dopilnować, aby nie byli wykorzystywani jako narzędzia polityczne.

Nasze statuty stanowią, że FIS musi zachować neutralność polityczną. Ta zasada jest święta - zasada zakorzeniona w przekonaniu, że sport jednoczy ludzkość. Zawody międzynarodowe tworzą pomost między ludźmi i narodami.

Celem ankiety jest zebranie opinii i przemyśleń naszych członków na temat drażliwy i ważny, zanim zostaną podjęte dalsze kroki lub decyzje.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane ściśle poufnie. Wyniki głosowania zostaną wykorzystane wyłącznie do wewnętrznego przeglądu FIS i nie będą publikowane, rozpowszechniane ani upubliczniane" - czytamy w liście.

    Tak PZN zareagował na list

    Swój głos w sprawie powrotu Rosjan zabrał już Polski Związek Narciarski (PZN).

    Dostaliśmy z Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Wysłaliśmy już nasze oficjalne stanowisko w tej sprawie. Jesteśmy zdecydowanie na nie
    przekazał Interia Sport Tomasz Grzywacz, sekretarz generalny PZN.

    Johan Eliasch - prezydent FIS
    Johan Eliasch - prezydent FISJOE KLAMARAFP
    Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
    Prezydent Rosji - Władimir PutinVYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East NewsEast News
    łysy mężczyzna w granatowej kurtce patrzy prosto w obiektyw, z tyłu znajduje się ogrodzenie, kilka osób oraz wozy transmisyjne na tle nocnego nieba
    Tomasz GrzywaczTomasz KalembaINTERIA.PL

