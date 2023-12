FIS skutecznie utrudnia mu powrót do kadry. Norweg nie kryje rozżalenia

Na ten moment czekali kibice skoków narciarskich. W ubiegły weekend w fińskiej Ruce odbyła się inauguracja Pucharu Świata , w której udział wzięło 58 zawodników z 14 państw. Finowie już podczas pierwszego z dwóch konkursów indywidualnych skorzystali z kwoty narodowej , wystawiając do piątkowych kwalifikacji ośmiu reprezentantów . Była to, trzeba przyznać, dobra decyzja. W sobotniej rywalizacji udział wzięło bowiem aż sześciu Finów.

Robin Pedersen wraca do Pucharu Świata. W Lillehammer powalczy o punkty

Mieliśmy okazję porozmawiać z Robinem Pedersenem, dla którego występ w Lillehammer będzie powrotem do Pucharu Świata po ponad rocznej przerwie. Choć jeszcze kilka lat temu regularnie powoływany był do kadry Alexandra Stoeckla, w ostatnim sezonie 27-latek występował głównie w Pucharze Kontynentalnym, w zawodach najwyższej rangi FIS ostatni raz udział wziął natomiast w marcu 2022 roku, kiedy to o pucharowe punkty walczył na skoczni do lotów narciarskich w Planicy. Norweski skoczek przyznał, że marzy mu się powrót do drużyny narodowej.