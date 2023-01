FIS przerywa milczenie. Szykują się wielkie zmiany w skokach

Istnieją jednak małe szanse, że któryś ze skoczków ustanowi nowy rekord świata w Austrii. Przypominamy, że obecny wynosi 253.5 m. Autorem kosmicznego lotu jest Stefan Kraft . Podopieczny Widhoelzla podczas zwodów w norweskim Vikersund w 2017 roku, zapisał się do historii.

Kibice od prawie 6 lat czekają na nowego bohatera, który wyląduje poza 254 metrem. Możliwe, że za kilka lat to nastąpi. Sandro Pertile zapowiada zmiany.

Co z rekordem świata? FIS otwarcie mówi, kiedy może nastąpić przełomowy moment

Ten temat wróci niedługo. Uważam jednak, że stanie się to w ciągu dwóch-trzech lat. Sądzimy, że ostatecznie nowy, milowy krok w lotach uda się postawić w przeciągu przyszłych pięciu-siedmiu lat - zakomunikował Pertile dziennikarzom "TVP SPORT".

Gdyby powiększono "Zu" (różnica wysokości w pionie między progiem a linią, która kończy na dole zeskok, a zaczyna wybieg, przyp.red.) o pięć metrów, to wyniki na odległościach byłby większe. Zysk to około 8-9 dodatkowych metrów. Najpierw gospodarze mamutów musieliby rozpocząc przebudowę, ale to zapewne stałoby się szybko. Sztuką jest jak najdłużej utrzymać stromiznę poza linią HS, ale na tyle, aby wypłaszczenie nie układało się za ostro. Trudno jednak znaleźć równowagę w tym. -mówił z kolei Krzysztof Horecki, homologant skoczni.