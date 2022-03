FIS powinien interweniować? Mocny apel Jakuba Jandy. "To niebezpieczne"

Viktor Polasek zaskoczył kibiców skoków narciarskich gdy na swoim Instagramie opublikował wpis, potwierdzający przedwczesne zakończenie kariery sportowej . Po czasie okazało się, że na decyzję 24-latka wpłynęły nie tylko brak motywacji i niesatysfakcjonujące wyniki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. MŚ w Oberstdorfie. Adam Małysz po konkursie drużynowym. Wideo INTERIA.TV

Polasek zmagał się także z problemami dotyczącymi jego wagi. Głos w tej sprawie zabrał były czeski skoczek Jakub Janda, który w rozmowie z portalem Isport.blesk.cz zaapelował do FIS z prośbą o interwencje.

Reklama

Vojtech Stursa ogłosił śmierć czeskich skoków narciarskich

Jakub Janda apeluje do FIS: "Musicie interweniować"

Zwycięzca 54. edycji Turnieju Czterech Skoczni odniósł się do tematu limitów wagi i uznał, że naginanie przepisów dotyczących BMI jest niebezpieczne dla zdrowia zawodników.

FIS ustaliła nowe zasady, ale można było je omijać, skracając narty. To nie tędy droga. Powinno się wyznaczyć wyraźny limit wagi. Zawodnicy zdali sobie sprawę, że lepiej skakać na krótszych nartach i nadal obniżać masę ciała. FIS musi interweniować i zmienić obowiązujące zasady. Powinna zebrać się rada doktorska i powiedzieć: to jest niebezpieczne dla życia i zdrowia zawodników, zróbcie coś z tym! - zaapelował były reprezentant Czech.

Drzwi dla Viktora Polaska pozostały otwarte

Janda zaoferował Polaskowi powrót do reprezentacji, gdyby ten zmienił zdanie co do zakończenia kariery.

Przeżywa teraz naprawdę gorączkowy czas. Może za dwa lub trzy miesiące przemyśli wszystko i stwierdzi jednak, że warto iść w tym sporcie dalej. Drzwi są dla niego otwarte, może wrócić w każdej chwili - wyznał były skoczek narciarski.

Skoki narciarskie – Turniej Czterech Skoczni. Upadek czeskich skoków? Jakub Janda wyjaśnia powody

Jakub Janda rozsławił czeskie skoki

43-latek zadebiutował w Pucharze Świata w marcu 1996 roku podczas zawodów w Harrachovie. Bez wątpienia, szczytowym momentem w karierze Czecha był sezon 2005/2006, z którym Janda otrzymał Kryształową Kulę i zatriumfował w 54. Turnieju Czterech Skoczni. Na koncie byłego reprezentanta Czech znalazły się też srebro i brąz wywalczone podczas Mistrzostw Świata w Oberstdorfie w 2005 roku. Ostatni występ w reprezentacji Czech zaliczył podczas konkursu drużynowego w Wiśle w listopadzie 2017 roku.

Zdjęcie Jakub Janda podczas Pucharu Świata w Lahti / Foto Olimpik/NurPhoto / Getty Images