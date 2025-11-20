Partner merytoryczny: Eleven Sports

FIS oddała hołd Kamilowi Stochowi. Piękny gest przed początkiem sezonu

Tomasz Kalemba

Kamil Stoch już jakiś czas temu ogłosił, że najbliższa zima będzie dla niego ostatnią w karierze. Zaczyna się zatem wyjątkowy sezon nie tylko dla naszego wielkiego mistrza, ale też dla całego świata skoków narciarskich. Ze skocznią pożegna się bowiem legenda tego sportu. Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) jeszcze przed rozpoczęciem Pucharu Świata postanowiła - w wyjątkowy sposób - oddać hołd skoczkowi z Zębu.

Kilka dni temu Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) w części poświęconej skokom narciarskim rozpoczęła w mediach społecznościowych odliczanie dni do rozpoczęcia kolejnego sezonu Pucharu Świata.

Ten startuje w piątek, 21 listopada, w norweskim Lillehammer na skoczni Lysgardsbakken, na której w 1994 roku odbywały się zimowe igrzyska olimpijskie.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

"Odliczanka" FIS z Kamilem Stochem. Piękny gest tuż przed startem sezonu

Główną postacią "odliczanki" FIS został Kamil Stoch. W tej sposób federacja postanowiła oddać hołd temu wielkiemu skoczkowi, który zaczyna swoje ostatnie tournee po skoczniach całego świata.

Odliczanie rozpoczęło się od liczby 10. "To liczba sezonów, w których Kamil Stoch celebrował przynajmniej jedną wygraną w konkursie Pucharu Świata.

I dalej:

9 - Kamil Stoch wygrał dziewięć konkursów w swoim najlepszym sezonie 2017/2018.

8 - Kamil Stoch osiem razy kończył sezon na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach lub Pucharu Świata w lotach.

6 - to liczba sezonów Pucharu Świata, w których Kamil Stoch zdobywał ponad 1000 punktów.

5 - to liczba wygranych Kamila Stoch w domowych konkursach w Zakopanem: 2011, 2012, 2015, 2017, 2020.

4 - Kamil Stoch został drugim sportowcem w historii, który wygrał wszystkie cztery konkursy Turnieju Czterech Skoczni w 2018 roku.

3 - Kamil Stoch zdobył trzy złote medale olimpijskie i zdobył trzy Złote Orły za zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni.

2- Kamil Stoch wygrał dwukrotnie klasyfikację generalną Pucharu Świata: 2013/2014 i 2017/2018.

1 - ostatni sezon Kamila Stocha rozpocznie się jutro...

Trzeba przyznać, że to piękny gest ze strony FIS. Pożegnalny sezon naszego wielkiego skoczka staje się jeszcze bardziej wyjątkowy.

