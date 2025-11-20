FIS oddała hołd Kamilowi Stochowi. Piękny gest przed początkiem sezonu

Kilka dni temu Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) w części poświęconej skokom narciarskim rozpoczęła w mediach społecznościowych odliczanie dni do rozpoczęcia kolejnego sezonu Pucharu Świata.

Ten startuje w piątek, 21 listopada, w norweskim Lillehammer na skoczni Lysgardsbakken, na której w 1994 roku odbywały się zimowe igrzyska olimpijskie.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

"Odliczanka" FIS z Kamilem Stochem. Piękny gest tuż przed startem sezonu

Główną postacią "odliczanki" FIS został Kamil Stoch. W tej sposób federacja postanowiła oddać hołd temu wielkiemu skoczkowi, który zaczyna swoje ostatnie tournee po skoczniach całego świata.

Odliczanie rozpoczęło się od liczby 10. "To liczba sezonów, w których Kamil Stoch celebrował przynajmniej jedną wygraną w konkursie Pucharu Świata.

I dalej:

9 - Kamil Stoch wygrał dziewięć konkursów w swoim najlepszym sezonie 2017/2018.

8 - Kamil Stoch osiem razy kończył sezon na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach lub Pucharu Świata w lotach.

6 - to liczba sezonów Pucharu Świata, w których Kamil Stoch zdobywał ponad 1000 punktów.

5 - to liczba wygranych Kamila Stoch w domowych konkursach w Zakopanem: 2011, 2012, 2015, 2017, 2020.

4 - Kamil Stoch został drugim sportowcem w historii, który wygrał wszystkie cztery konkursy Turnieju Czterech Skoczni w 2018 roku.

3 - Kamil Stoch zdobył trzy złote medale olimpijskie i zdobył trzy Złote Orły za zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni.

2- Kamil Stoch wygrał dwukrotnie klasyfikację generalną Pucharu Świata: 2013/2014 i 2017/2018.

1 - ostatni sezon Kamila Stocha rozpocznie się jutro...

Trzeba przyznać, że to piękny gest ze strony FIS. Pożegnalny sezon naszego wielkiego skoczka staje się jeszcze bardziej wyjątkowy.

