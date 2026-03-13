FIS nie dowierza, co zrobił Tomasiak. Możliwy hit. Sam potwierdza
Puchar Świata w skokach narciarskich wkracza w finałową fazę - przed nami już trzy ostatnie przystanki. W ten weekend zawodnicy powalczą o kolejne punkty w Oslo. Przed rywalizacją na słynnej skoczni Holmenkollbakken Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) wzięła pod lupę między innymi Kacpra Tomasiaka, nie dowierzając w jego ostatnie sukcesy. Ale i wieszcząc kolejny hit, stanowiący następny kamień milowy w karierze utalentowanego 19-latka.
Trzy medale olimpijskie (dwa srebrne i jeden brązowy), następnie pierwszy w karierze tytuł mistrza Polski, a ostatnio także srebrny medal mistrzostw świata juniorów - to niezwykle cenny skalp, jakim Kacper Tomasiak wypełnił swoją gablotę w przeciągu zaledwie kilku tygodni. A przecież nastoletni Polak wciąż ma jeszcze o co walczyć w tym sezonie.
Po powrocie z młodzieżowego czempionatu w Lillehammer nasz reprezentant nie mógł ustabilizować swojej formy w Lahti, zajmując w dwóch konkursach indywidualnych odpowiednio 24. oraz 10. lokatę. Później wraz z Kamilem Stochem wywalczył także siódme miejsce w konkursie duetów.
W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich Kacper Tomasiak plasuje się obecnie na 17. pozycji, co już stanowi świetny wynik jak na debiutanta, a przecież wciąż może się poprawić. Dość powiedzieć, że tylko 50 "oczek" dzieli go od zajmującego 12. lokatę Mariusa Lindvika, a pogoń za awansem w rankingu 19-latek może rozpocząć już w ten weekend w Oslo.
Przed zmaganiami na skoczni Holmenkollbakken Kacper Tomasiak trafił pod lupę FIS, która wyróżnia go jako jednego z możliwych głównych bohaterów najbliższych dni.
Skoki narciarskie: PŚ w Oslo. FIS wprost o Kacprze Tomasiaku
Oficjalny portal Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej wciąż jest pod wrażeniem ostatnich dokonań młodego Polaka, a może i wręcz nie dowierza w to, co zrobił, pisząc o "trzech szokujących medalach na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina i srebrze młodzieżowych mistrzostw świata". Pod uwagę wzięta została także obecna sytuacja naszej gwiazdy skoków z zapowiedzią możliwego hitu, którą ten sam potwierdził.
- 19-latek przyznał po konkursie w Lahti, że potrzebuje "odpoczynku fizycznego" po tym, jak poczuł się "nieco gorzej" za względu na to, co działo się w ciągu ostatniego miesiąca. Ale on sam wierzy, że w Oslo może wywalczyć swoje pierwsze w karierze trofeum w Pucharze Świata - czytamy o Kacprze Tomasiaku, który jeszcze nigdy nie stanął na podium w elitarnym cyklu, nie mówiąc o zwycięstwie w konkursie.
Przypomnijmy, że w składzie reprezentacji Polski na PŚ w Oslo w ostatniej chwili doszło do roszady - miejsce Dawida Kubackiego w kadrze zajął Aleksander Zniszczoł. Na słynnym norweskim obiekcie Holmenkollbakken wystąpią także: Maciej Kot, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Piotr Żyła.