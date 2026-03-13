Trzy medale olimpijskie (dwa srebrne i jeden brązowy), następnie pierwszy w karierze tytuł mistrza Polski, a ostatnio także srebrny medal mistrzostw świata juniorów - to niezwykle cenny skalp, jakim Kacper Tomasiak wypełnił swoją gablotę w przeciągu zaledwie kilku tygodni. A przecież nastoletni Polak wciąż ma jeszcze o co walczyć w tym sezonie.

Po powrocie z młodzieżowego czempionatu w Lillehammer nasz reprezentant nie mógł ustabilizować swojej formy w Lahti, zajmując w dwóch konkursach indywidualnych odpowiednio 24. oraz 10. lokatę. Później wraz z Kamilem Stochem wywalczył także siódme miejsce w konkursie duetów.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich Kacper Tomasiak plasuje się obecnie na 17. pozycji, co już stanowi świetny wynik jak na debiutanta, a przecież wciąż może się poprawić. Dość powiedzieć, że tylko 50 "oczek" dzieli go od zajmującego 12. lokatę Mariusa Lindvika, a pogoń za awansem w rankingu 19-latek może rozpocząć już w ten weekend w Oslo.

Przed zmaganiami na skoczni Holmenkollbakken Kacper Tomasiak trafił pod lupę FIS, która wyróżnia go jako jednego z możliwych głównych bohaterów najbliższych dni.

Skoki narciarskie: PŚ w Oslo. FIS wprost o Kacprze Tomasiaku

Oficjalny portal Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej wciąż jest pod wrażeniem ostatnich dokonań młodego Polaka, a może i wręcz nie dowierza w to, co zrobił, pisząc o "trzech szokujących medalach na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina i srebrze młodzieżowych mistrzostw świata". Pod uwagę wzięta została także obecna sytuacja naszej gwiazdy skoków z zapowiedzią możliwego hitu, którą ten sam potwierdził.

- 19-latek przyznał po konkursie w Lahti, że potrzebuje "odpoczynku fizycznego" po tym, jak poczuł się "nieco gorzej" za względu na to, co działo się w ciągu ostatniego miesiąca. Ale on sam wierzy, że w Oslo może wywalczyć swoje pierwsze w karierze trofeum w Pucharze Świata - czytamy o Kacprze Tomasiaku, który jeszcze nigdy nie stanął na podium w elitarnym cyklu, nie mówiąc o zwycięstwie w konkursie.

Przypomnijmy, że w składzie reprezentacji Polski na PŚ w Oslo w ostatniej chwili doszło do roszady - miejsce Dawida Kubackiego w kadrze zajął Aleksander Zniszczoł. Na słynnym norweskim obiekcie Holmenkollbakken wystąpią także: Maciej Kot, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Piotr Żyła.

