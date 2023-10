FIS chce wprowadzić zmiany. Polscy skoczkowie zabrali głos

Skoki narciarskie. Zmiany w Letnim Grand Prix. Piotr Żyła: nie jest nikomu potrzebne

- Musimy wyraźnie coś zmienić jeśli chodzi o Letnią Grand Prix, bo szczególnie wielkie gwiazdy skoków narciarskich nie widzą interesu w startach na początku lata. Skoczkowie wolą jednak w lecie trenować w spokoju. Naszym celem jest, by w kalendarzu zostało kilka zawodów typowo letnich, ale raczej będziemy się skłaniać ku temu, by większość konkursów Letniego Grand Prix odbywała się jesienią - mówił Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata w skokach, w rozmowie z Interia Sport .

Jak zapowiedział, tak zrobił. Wiele wskazuje na to, że jest to przygotowanie do płynnego przejścia do sytuacji, w której ostatnie zawody Letniego Grand Prix będą pierwszym periodem Pucharu Świata. Po Klingenthal zawodnicy będą mieli bowiem niespełna trzy tygodnie przerwy do inauguracji zimowego sezonu, która tym razem została zaplanowana w Lillehammer (22-24 listopada 2024 roku).