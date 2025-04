FIS chce odebrać Polsce wielką imprezę. Nieprawdopodobne doniesienia ws. PŚ w skokach. PZN reaguje

Polscy kibice skoków narciarskich zapewne nie potrafią sobie wyobrazić zmagań Pucharu Świata bez serii konkursów na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle, które odbywają się nieprzerwanie od 2013 roku. Zaraz obok Zakopanego to jeden z najbardziej wyczekiwanych etapów rywalizacji, w ramach którego najlepsi zawodnicy z całego świata przyjeżdżają do naszego kraju, aby zmierzyć się ze sobą w konkursach: indywidualnych, drużynowych, bądź w duetach. O niepowtarzalnej atmosferze, panującej podczas zmagań w Polsce wspominał nie tak dawno obecny rekordzista świata Domen Prevc. Słoweniec podkreślił, że polscy kibice to jedni z najbardziej oddanych fanów tej dyscypliny sportu na całym świecie. Reklama

Jak się jednak okazuje, wizja braku Wisły w kalendarzach Letniego Grand Prix i Pucharu Świata w przyszłym sezonie jest bardzo prawdopodobna. Jak podaje Jakub Balcerski z redakcji "sport.pl" podczas spotkania podkomitetu FIS w Pradze, które odbyło się 12 kwietnia, przedstawiciele tejże organizacji pominęli Wisłę na etapie planowania konkursów, które odbędą się w nadchodzącym sezonie olimpijskim. Taka decyzja jest pokłosiem sprzeciwu PZN-u, który to nie chce zgodzić się na organizację konkursów w ramach łączenia Pucharu Świata kobiet i mężczyzn, co polscy działacze uznają za nielogiczne. Kłóci się to jednak z polityką federacji, która już rok temu podjęła decyzję o dążeniu do pełnego połączenia kalendarzy zawodów kobiet i mężczyzn.

Wisła bez konkursu w Pucharze Świata? FIS bezwzględny w swojej decyzji

Podczas konferencji FIS odbywającej się 12 kwietnia w Pradze FIS przedstawił wstępny plan konkursów, które mają zostać zorganizowane w ramach kolejnego sezonu Letniego Grand Prix oraz Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/2026. Jak wynika ze zdjęć, zamieszczonych przez wspomnianego wcześniej Jakuba Balcerskiego na jego profilu na platformie "X", Wisła została całkowicie pominięta zarówno w kontekście zmagań kobiet, jak i mężczyzn. Reklama

Jeszcze w listopadzie prezes PZN-u Adam Małysz wyraził swoje niepochlebne zdanie na temat idei łączenia kalendarzy w przypadku konkursów PŚ mężczyzn i kobiet. "Nie tędy droga! Trzeba wymyślać sposoby na popularyzację, ale inne, a nie takie. (...) To będzie narzucone i jeśli chcesz konkurs mężczyzn, to musisz też organizować skoki kobiet? Jeśli tak, to jestem przeciwny" - mówił Małysz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. FIS jest jednak innego zdania. Organizacja twierdzi, że pomoc w promocji zawodów kobiet w środowisku skoków narciarskich to obowiązek, którego na ten moment PZN nie chce spełnić.

PZN reaguje na ustalenia FIS. "Chcemy podjąć merytoryczny dialog"

Niedługo po pojawieniu się doniesień o pominięcia Wisły na etapie planowania kolejnego sezonu PŚ, portal skijumping.pl opublikował stanowisko PZN-u w tej sprawie. "Czekamy na oficjalną odpowiedź z FIS, poprosiliśmy już o spotkanie z Prezydentem i Sekretarzem Generalnym FIS. Chcemy podjąć merytoryczny dialog i rozwiązać tą sprawę dla dobra skoków narciarskich. Kibice oczekują lepszej jakości zawodów sportowych, lepszego widowiska. [...]. Wierzymy, że Puchar Świata kobiet w Polsce zasługuje na swój własny weekend. Szczególnie, biorąc pod uwagę najlepsze miejsca w karierze Anny Twardosz w zakończonym sezonie lub premierowe punkty Poli Bełtowskiej. Skoki narciarskie kobiet zasługują na swój własny format, dopasowany do formy sportowej oraz rynków zainteresowania" - mówi dyrektor marketingu PZN Jan Winkiel, cytowany przez portal "skijumping.pl". Reklama

Dodatkowo PZN przedstawił kilka argumentów, przemawiających za rozdzieleniem wspomnianych wcześniej zawodów kobiet i mężczyzn. Jednym z nich jest stosunkowo niewielka powierzchnia obiektu, jaką dysponują organizatorzy skoków w Wiśle. "Samo zaplecze dla męskich zawodów mieści się na żyletki, a co dopiero łącząc z zawodami kobiet. [...]" - przekazuje FIS. Związek podkreśla również, że grudniowe zawody są cięższe w organizacji ze względu na warunki atmosferyczne. "Dodatkowe konkursy kobiet zmniejszają czas potrzebny na odpowiednie prace na zeskoku oraz w znaczny sposób ograniczają możliwość opóźniania/przyspieszania zawodów".

PZN uspokaja. Polska wciąż z dwoma konkursami PŚ

W kontekście ewentualnego odebrania Polsce prawa do organizacji Letniego GP oraz PŚ w Wiśle, rodzi się wiele pytań ws. przyszłości konkursów skoków narciarskich w naszym kraju. W tej kwestii uspokaja jednak sam PZN. Związek powołuje się bowiem na podpisanie Media Rights Centralization Agreement (MRCA), czyli porozumienie dotyczące zcentralizowania praw telewizyjnych, które gwarantuje Polakom dwa weekendy w ramach kolejnych edycji Pucharu Świata. " Zgodnie z jego ustaleniami Polska ma organizować dwa weekendy Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn oraz Puchar Świata w snowboardzie alpejskim mężczyzn i kobiet zawodów Pucharu Świata od sezonu 2026/27 do 2033/34. [...] - przekazuje PZN. Reklama

Wciąż jednak nie wiadomo, jaki los czeka ostatecznie skocznię im. Adama Małysza w Wiśle w sezonie 2025/2026. "Jak przekazał Mario Stecher, decyzja musi zapaść do 8 maja, kiedy kalendarze zatwierdzi komitet skoków FIS" - pisze Balcerski. Dodaje on również, że PZN ma czas do końca kwietnia na podjęcie decyzji ws. organizacji łączonego weekendu Pucharu Świata kobiet i mężczyzn. Decyzja ta musi być także skonsultowana z partnerami związku, a także opracowany musi zostać alternatywny scenariusz.

Ostatnie miesiące nie należą do zbyt spokojnych zarówno dla FIS, jak i PZN-u. W Międzynarodowej federacji wciąż nie milkną echa skandalu, związanego z największą dotychczasową aferą w historii tej dyscypliny sportu. Polski związek mierzy się natomiast ze swego rodzaju kryzysem wizerunkowym, związanym z atmosferą, w jakiej żegnany był poprzedni trener naszej kadry Thomas Thurnbichler.

Skocznia im. Adama Małysza w Wiśle-Malince na dwa tygodnie przed zawodami Pucharu Świata w grudniu 2021 roku / Paweł Czado / INTERIA.PL

Adam Małysz / Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Sandro Pertile / Foto Olimpik/NurPhoto / AFP

Reklama / InteriaSport.pl / INTERIA.TV