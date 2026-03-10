Finał alkoholowego incydentu. Trener skoczków stracił posadę, jest oficjalny komunikat

W ostatni weekend w Lahti Finowie świętowali pierwszy sukces w Pucharze Świata od ponad 12 lat. Przed własną publicznością Niko Kytosaho i Antti Aalto zajęli trzecie miejsce w konkursie duetów. W nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej Kytosaho uplasował się na 6. miejscu, a Aalto na 8.

Choć Finlandia jest krajem o długich tradycjach w tej dyscyplinie i wielkich sukcesach w przeszłości, poprzednie podium miało miejsce 4 stycznia 2014 roku, kiedy w konkursie indywidualnym w Innsbrucku zwyciężył Anssi Koivuranta.

Przełomowe osiągnięcie Finów miało miejsce w cieniu kontrowersji związanej z trenerem kadry, Igorem Medvedem. Serwis iltalehti.fi ustalił, że szkoleniowiec miał znajdować się pod wpływem alkoholu przez kilka dni trwania igrzysk olimpijskich.

Oficjalna decyzja ws. Igora Medveda. Żegna się z posadą szkoleniowca

Decyzję o odesłaniu Medveda do domu, przy współpracy z Fińskim Związkiem Narciarskim, podjął Fiński Komitet Olimpijski. Jak donosiły fińskie media, za przedwczesnym powrotem szkoleniowca z Predazzo mieli opowiadać się nawet sami skoczkowie. Później Medved został odsunięty także od pracy przy zawodach Pucharu Świata w Kulm i Lahti, a jego obowiązki przejął Lasse Moilanen.

W poniedziałek fińska telewizja YLE poinformowała, że po zakończeniu obecnego sezonu Igor Medved przestanie pełnić funkcję pierwszego trenera narodowej kadry. Dziś pojawił się oficjalny komunikat potwierdzający tę decyzję.

"Chcielibyśmy podziękować Igorowi za jego cenny wkład w pracę drużyny narodowej. Wykonał dobrą pracę, przyczyniając się do sukcesów zespołu i podnoszenia jego poziomu sportowego, jednocześnie rozwijając nasze systemy i kwestie operacyjne" - zaznaczył Petter Kukkonen, Dyrektor sportu wyczynowego Fińskiego Związku Narciarskiego.

Głos w tej sprawie zabrał także Słoweniec, który pełnił funkcję trenera Finów od 2024 roku.

Chciałbym podziękować Fińskiemu Związkowi Narciarskiemu za danie mi możliwości pracy i wykazania moich rezultatów w ciągu ostatnich dwóch lat. Uważam, że wykonaliśmy dobrą pracę, a statystyki i wyniki to odzwierciedlają. Żałuję, że nie udało się znaleźć wspólnego stanowiska, aby kontynuować nasz rozwój i postęp. Życzę mojemu następcy większych zasobów i wszystkiego najlepszego na przyszłość

Do końca tego sezonu trenerem drużyny pozostanie Lasse Moilanen. Obecnie trwają przygotowania kadry trenerskiej na kolejny sezon, a dalsze informacje zostaną przekazane po potwierdzeniu składu sztabu.

Niko Kytosaho Marcin Golba AFP

Antti Aalto EXPA/ Tadeusz Mieczynski Newspix.pl

Fińscy skoczkowie narciarscy EXPA/ Tadeusz Mieczynski Newspix.pl

