Festiwal dalekich lotów w Willingen. Atak Niemca, ale co zrobił Piotr Żyła?

Sobotni konkurs Pucharu Świata w Willingen był najgorszym w wykonaniu polskich skoczków od 2022 roku. Biało-Czerwoni jako drużyna zdobyli ledwie trzy punkty za sprawą 28. miejsca Aleksandra Zniszczoła, dla którego był to także pierwszy w tym sezonie przypadek, gdy zdobył jakiekolwiek punkty.

Po mniej niż dobie odbyły się kwalifikacje do drugiego konkursu zaplanowanego na ten weekend. Wygrał je nie kto inny jak Domen Prevc, z bardzo dobrej strony pokazał się Maciej Kot, a do zawodów awansowali wszyscy nasi skoczkowie. Wszystko zapowiadało, że niedzielna rywalizacja będzie dość loteryjna.

Prevc nie zostawił złudzeń. Świetny skok Żyły

W takich zwykle najwięcej zyskują Ci, którym do wysokiej dyspozycji sporo brakuje. Jako pierwszy z Polaków na belce pojawił się Klemens Joniak. 20-latek startował z numerem 11 na plastronie. Trafił na naprawdę dobre warunki (1.6 m/s wiatru pod narty przyp. red.) i znakomicie je wykorzystał.

Polak wylądował bowiem na odległości 132,5. metra. Ta próba dała mu awans do drugiej serii, drugi raz w karierze. Po nim na rozbiegu pojawił się Zniszczoł, który spisał się tragicznie. Osiągnął bowiem ledwie 108,5. metra i o jakichkolwiek punktach nie mógł nawet marzyć.

Następnym z Biało-Czerwonych był Dawid Kubacki, który skakał w warunkach zbliżonych do tych, na które trafił Joniak. Nie zdołał ich jednak wykorzystać. 129,5. metra nie dawało szans na awans. Szczęścia do wiatru nie miał także Maciej Kot, który dostał nawet z tego tytułu rekompenastę.

Przy odległości 120. metrów o awansie mowy nie było. Nastroje polskich kibiców z pewnością uległy poprawie po próbie Piotra Żyły. Najbardziej doświadczony z naszych skoczków wylosował warunki przyzwoite, ale nie nadzwyczajne. Te pozwoliły mu jednak odlecieć aż na 140. metr. Przez chwilę prowadził.

Ostatecznie Polak ukończył pierwszą serię na wysokim - 9. miejscu. W trzeciej dziesiątce plasował się Klemens Joniak. W rywalizacji o wygraną na znaczne prowadzenie wysunął się Domen Prevc. Słoweniec z obniżonej belki pofrunął na 147. metrów i miał przewagę aż 13.6 pkt nad drugim Anze Laniskiem.

Fatalne warunki przy skoku Joniaka. Nie poradził sobie

Druga seria rozpoczęła się bardzo wysokiego "C". Trzydziesty po pierwszej części rywalizacji Tomofumi Naito huknął bowiem aż 146,5. metra, co zapowiadało wysoki poziom rywalizacji. Podobnie rzecz miała się w przypadku Manuela Fettnera, który poleciał w podobne rejony skoczni. Jeszcze lepiej zaprezentował się Władimir Zografski.

Bułgar trafił na bardzo dobre, choć nie najlepsze warunki i skrzętnie z nich skorzystał. Jego skok zakończył się ledwie metr przed granicą 150. metra. Niestety los nie pomógł Joniakowi. 20-latek trafił na fatalne warunki i wylądował już na 115. metrze. To wiązało się oczywiście ze spadkiem na ostatnią pozycję.

Zografski długo czekał aż ktoś zabierze mu prowadzenie. Stało się to dopiero za sprawą 11. po pierwszej serii Andreasa Wellingera. Mistrz olimpijski z 2018 roku pofrunął aż na odległość 150,5. metra doskonale wykorzystując wiatr pod narty. To był atak Niemca na czołowe pozycje.

Tego nie zdołał odeprzeć Piotr Żyła, który i tak po swoim skoku mógł się cieszyć. Polak wylądował bowiem na odległości 147,5. metra. Tym skokiem zapewnił sobie miejsce w najlepszej dziesiątce. Niedługo po Żyle niewiarygodną próbę pokazał Ren Nikaido. Japończyk z obniżonej belki wylądował na odległości 152,5. metra.

Swój skok wykończył przepięknym telemarkiem i tą próbą zaatakował podium. Ta szarża Nikaido okazała się ostatecznie skuteczna. Nie wystarczyła oczywiście na Domena Prevca. Słoweniec z obniżonego rozbiegu wylądował ledwie pół metra mniej niż Nikaido i przypieczętował kolejny triumf.

Wyniki niedzielnego konkursu w Willingen:

1. Domen Prevc - 293.0 pkt

2. Ren Nikaido - 261.3 pkt

3. Philipp Raimund - 253.1 pkt

...

9. Piotr Żyła - 239.2 pkt

30. Klemens Joniak - 174.0 pkt

34. Maciej Kot - 84.8 pkt

35. Dawid Kubacki - 83.4 pkt

49. Aleksander Zniszczoł - 58.9 pkt

W sobotnich kwalifikacjach najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła AFP

Dawid Kubacki jest ostatnim polskim skoczkiem, który zanotował zwycięstwo w zawodach PŚ FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Aleksander Zniszczoł z dwoma pucharami po Memoriale Olimpijczyków w Szczyrku Tomasz Kalemba INTERIA.PL

