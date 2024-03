Fenomenalny skok Żyły, Polak w ścisłej czołówce. Czterech Polaków z awansem

Już treningi zostały opóźnione o pół godziny . Wszystko za sprawą nocnych przymrozków, po których trzeba było poprawić zeskok. W czasie ich trwania doszło do pierwszego upadku, który przydarzył się Siergiejowi Tkaczence z Kazachstanu. Zawodnik na szczęście o własnych siłach opuścił skocznię, ale nie pojawił się na starcie w kwalifikacjach.

Na liście startowej do nich znajdowało się 60 skoczków, ale nie wszyscy wystąpili. Jako jeden z pierwszych swoją próbę wykonał Casey Larson . Amerykanin osiągnął 196,5 m, ale upadł zaraz po wylądowaniu. On jednak, podobnie jak Tkaczenko, od razu wstał i samodzielnie zszedł ze zeskoku.

Skoki narciarskie. Groźny upadek Eetu Nousiainena

Awans do piątkowego konkursu wywalczył także Kamil Stoch. Wystarczyło do tego 200,5 m z dziewiątej belki, co dało 177,9 pkt.