Fenomenalny skok Norwega, postraszył rywali. "Biało-Czerwoni" bez błysku

Pierwsze medale podczas tegorocznych mistrzostw świata w Trondheim w skokach narciarskich zostały rozdane w piątek 28 lutego, kiedy to po złoto na skoczni normalnej sięgnęła Nika Prevc, wyprzedzając Selinę Freitag i Annę Odine Stroem. W serii finałowej oglądaliśmy tylko jedną Polkę - Annę Twardosz, która zajęła 29. miejsce.

"Biało-Czerwone" nie odgrywały znaczącej roli także podczas sobotniego konkursu drużynowego, w którym zajęły 11., przedostatnie miejsce. Powodów do radości polskim kibicom nie dali również panowie, którzy o medale walczyli w niedzielę. Najwyżej sklasyfikowany z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera był Paweł Wąsek , który uplasował się na 10. pozycji.

Kolejny konkurs medalowy zaplanowano na środę - o godz. 16 do rywalizacji przystąpią drużyny mieszane. Po wtorkowych treningach Thomas Thurnbichler ogłosił, że Polskę będą reprezentowali Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki . Tym samym austriacki trener skreślił Pawła Wąska , który wprawdzie w Pucharze Świata jest naszym najlepszym zawodnikiem, a w dotychczasowych konkursach drużynowych, mikstów i duetów był pewniakiem do miejsca w składzie, ale na dużej skoczni w Trondheim nie błyszczy. Skład naszej drużyny uzupełniły Pola Bełtowska i Anna Twardosz.

MŚ w Trondheim. Wyniki serii próbnej przed konkursem mikstów

O godz. 14:30 rozpoczęła się seria próbna z udziałem przedstawicieli 15 zgłoszonych do rywalizacji drużyn. Jako pierwsza z "Biało-Czerwonych" na belce startowej zasiadła Bełtowska, która skoczyła zaledwie 88,5 m. Dla porównania najlepsza zawodniczka z jej grupy - Anna Odine Stroem osiągnęła aż 126 m. Panie startowały z 25. belki, z kolei przed startem mężczyzn najazd obniżono do 20. stopnia.

Po znakomitej próbie Francisco Cecona (130,5 m) najazd obniżono do 19. belki. Do wyczynu Włocha nie nawiązał Kubacki - popularny "Mustaf" wylądował na 115,5 m. Najlepiej w tej grupie zaprezentował się Marius Lindvik, który osiągnął aż 141,5 m, czyli o 1,5 m więcej niż wynosi oficjalny rekord skoczni należący do Karla Geigera.