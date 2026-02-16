Kilkanaście godzin po konkursie indywidualnym na skoczni dużej Maciej Maciusiak podał skład na konkurs duetów. Przed igrzyskami olimpijskimi wydawało się, że o medale w tej konkurencji rywalizować będą Kacper Tomasiak i Kamil Stoch. Ten pierwszy potwierdził oczekiwania kibiców.

Niestety nasz trzykrotny mistrz olimpijski mimo bardzo dobrych treningów, w konkursie nie poradził sobie tak, jakby tego chciał. Stoch zajął miejsce dalekie od jego ambicji, wyprzedził go nie tylko Tomasiak, ale także Paweł Wąsek, który przed igrzyskami zdawał się najsłabszym punktem zespołu.

Seria próbna przed konkursem duetów na IO. Polacy bez błysku

We Włoszech się przebudził i wysłał do Macieja Maciusiaka sygnał. Trener kadry nie mógł go zlekceważyć i wybrał Wąska do konkursu duetów. Oprócz niego w składzie znalazł się oczywiście także Kacper Tomasiak. Przed oficjalną rywalizacją o medale organizatorzy przeprowadzili serię próbną.

Sędziowie, patrząc na warunki zdecydowali, że serię próbną należy rozpocząć z 16. belki. Z tej właśnie w dół rozbiegu ruszał Paweł Wąsek, który startował z dwunastym numerem na plastronie. 26-latek pofrunął na odległość 130. metrów i po swojej próbie był trzeci ze stratą nieco ponad trzech oczek do prowadzących... Włochów.

Po pierwszej części serii próbnej z tymi teoretycznie słabszymi zawodnikami, prowadzili Norwegowie po próbie Johanna Andre Forfanga. Nie skakał wicemistrz olimpijski - Ren Nikaido. W drugiej grupie ponownie znakomicie spisał się Kazach Ilija Mizernych, który w sobotę zszokował świat.

Co ciekawe, wysoką pozycję Włochów utrzymał Alex Insam, który pofrunął na odległość 134,5. metra. Po skoku Włocha sędziowie obniżyli belkę o jeden stopień. Z tejże ruszał Kacper Tomasiak. 19-latek trafił na naprawdę trudne warunki i nie poradził sobie z nimi tak, jak to ma w zwyczaju.

125,5. metra w połączeniu z wszelkimi rekompensatami oznaczało notę niewiele wyższą od Pawła Wąska. Niedługo po Polaku jury podniosło rozbieg na 16. belkę. Z tej ruszało tylko dwóch zawodników - Philipp Raimund oraz Stephan Embacher. Żaden z nich w czołówce nie zamieszał, a całą serię próbną wygrał Gregor Deschwanden. Faworyci do wygrania konkursu duetów - Japończycy nie wystartowali, podobnie jak Domen Prevc.

Wyniki indywidualne serii próbnej przed konkursem duetów:

1. Gregor Deschwanden - 85.8 pkt

2. Kristoffer Eriksen Sundal - 85.3 pkt

3. Johann Andre Forfang - 84.5 pkt

...

11. Kacper Tomasiak - 79.6 pkt

12. Paweł Wąsek - 78.5 pkt

Wyniki serii próbnej przed konkursem duetów:

1. Norwegia - 169.8 pkt

2. Włochy - 162.0 pkt

3. Austria - 158.6 pkt

...

4. Polska - 158.1 pkt

Rozwiń

Kacper Tomasiak i Phillip Raimund na podium po konkursie olimpijskim na skoczni normalnej TOBIAS SCHWARZ / AFP AFP

Kacper Tomasiak Koji ITO AFP

Kacper Tomasiak i Philipp Raimund Grzegorz Momot PAP

DJB: Czy Ligue 1 wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój Szymańskiego? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO