Fatalny występ Polaków w Oberstdorfie. Jest reakcja żony Stocha

Skoki Narciarskie

O pierwszym konkursie 70. Turnieju Czterech Skoczni polscy skoczkowie najprawdopodobniej woleliby zapomnieć. I to jak najszybciej. W Oberstdorfie tylko Dawid Kubacki wywalczył awans do drugiej serii, a Kamil Stoch był dopiero 41, przez co na "Biało-Czerwonych" spadła ogromna lawina krytyki. Na te zdarzenia zareagowała żona naszego skoczka z Zębu - Ewa Bilan-Stoch.

Zdjęcie Za nami zawody Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Na zdjęciu Kamil Stoch z żoną Ewą Bilan-Stoch / Marek Dybas / Reporter