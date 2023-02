Po sobotnim konkursie w Willingen kibice polskiej kadry mieli powody do zadowolenia. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, z kolei tuż za podium uplasował się Piotr Żyła. W sumie w czołowej trzydziestce znalazło się pięciu "Biało-Czerwonych", co dawało prawo do optymizmu przed niedzielną odsłoną rywalizacji.