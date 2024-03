Fatalny wstęp do lotów na "mamucie". Jest pierwsza decyzja!

Na razie nie wiadomo jeszcze, czy dojdzie on do skutku. FIS odwołał bowiem serię próbną, która miała tradycyjnie poprzedzić rywalizację.

Powodem takiej decyzji jest bardzo mocny wiatr. W tej chwili w Vikersund wiatr wieje ze średnią prędkością ok. 8-9 m/s, ale w porywach może on dochodzić nawet do 18 m/s.