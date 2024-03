Fatalny upadek podczas konkursu. Koniec sezonu dla słoweńskiego skoczka

Koniec sezonu dla Timiego Zajca. Słoweniec zaliczył w Planicy potworny upadek

Po nieudanym skoku Timiego Zajca wydawało się, że uniknął on poważniejszych obrażeń. Dojazd opuścił on o własnych nogach, jedynie lekko przy tym kulejąc. Kiedy tylko przeszedł on przez barierki, nagle jednak bardzo źle się poczuł. Ostatecznie podjął on decyzję o przedwczesnym zakończeniu sezonu. Słoweńskiego gwiazdora nie zobaczymy więc podczas niedzielnej rywalizacji.