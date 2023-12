Fatalny upadek Norwega. Dramatyczne szczegóły, wiadomo co z jego zdrowiem

Przed świętami Bożego Narodzenia w Engelbergu odbyły się dwa indywidualne konkursy Pucharu Świata. Najlepiej w rywalizacji spisał się Pius Paschke i Stefan Kraft. Wspomniani zawodnicy skupiają się już na konkursach w Niemczech, bowiem startuje 72. Turniej Czterech Skoczni . Pdczas gdy oni przygotowują się do kolejnych startów, w Szwajcarii odbył się konkurs zaliczany do Pucharu Kontynentalnego. Najlepszy w środę na Gross-Titlis-Schanze (HS140) okazał się reprezentant Norwegii - Anders Haare.

O ile 24-latek po zawodach miał powody do świętowania, o tyle jego kolega z drużyny Sondre Ringen nie będzie dobrze wspominał zmagań w Szwajcarii. Skoczek upadł przy lądowaniu podczas pierwszej serii. 27-latek nie dawał oznak życia, co zaniepokoiło organizatorów. Jak się okazało, stracił przytomność i szybko został odwieziony do szpitala. Na wskutek wydarzeń z Norwegiem konieczna była przerwa w rywalizacji . Konkurs wznowiono dopiero po 45 minutach.

Fatalny upadek Norwega w Szwajcarii. Najnowsze wieści napawają optymizmem

Mimo że nie ma mowy o poważnych urazach, sam nie pamięta tego, co działo się na zeskoku. "Może coś mieszam, ale ostatnie co pamiętam to to, że czekałem na sygnał, dostałem zielone światło i poleciałem. To właśnie pamiętam. W szpitalu dowiedziałem się, że mam wstrząśnienie mózgu i dużo ran na twarzy. Jestem cały zakrwawiony" - przyznał i zaraz dodał - "Prawdopodobnie mogłem spodziewać się czegoś gorszego niż to, czego doświadczyłem". Zdradził również, że personel medyczny obawiał się o stan jego szyi i pleców.