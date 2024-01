Katastrofa Dawida Kubackiego. Tak źle nie było nigdy

To pierwszy taki przypadek w karierze Kubackiego, że nie awansował on do konkursu w trakcie Turnieju Czterech Skoczni. Fatalny występ w kwalifikacjach tylko potwierdza zapaść formy, z którą mierzy się nasz skoczek. Wszystko wskazuje na to, że kryzysu nie uda się zażegnać również w Austrii.