Fatalne wieści z Niemiec. Pogoda storpedowała plany organizatorów, skoki odwołane

To miał być początek długiego weekendu z lotami narciarskimi na skoczni w Oberstdorfie. Niestety, miał, bo pogoda storpedowała rozegranie treningów i kwalifikacji do sobotniego konkursu indywidualnego. Mimo opóźniania rozpoczęcia treningów, silny wiatr nie pozwolił na to, by można było oddawać skoki w bezpiecznych warunkach i trzeba było odwołać wszystkie zaplanowane na czwartek zawody. To wymusza także zmianę harmonogramu na kolejne dni.