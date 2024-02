"Jeśli będą dziś skoki - bo wieje mocno - to bez Pawła Wąska, który jest przeziębiony . Trener chce oszczędzać na niedzielne kwalifikacje plus konkurs" - oto pełny komunikat od redaktora Merka, zamieszczony na portalu X.

Paweł Wąsek "wypada" z piątkowej rywalizacji. Co ze skokami w Willingen?

Rywalizacja na skoczni Muehlenkopfschanze (HS147) w Willingen planowo ma rozpocząć się dzisiaj o godzinie 12:15. Najpierw treningowo do boju ruszą kobiety, a o 14 arena będzie należała do mężczyzn, z zawodnikami trenera Thomasa Thurnbichlera. Z kolei na 16:45 przewidziano rozegranie kwalifikacji mężczyzn. Wszystko jednak może storpedować pogoda, która z powodu silnie wiejącego wiatru daje się we znaki.