Fatalne wieści z Engelbergu. Kubacki na gorąco: Mogę się tylko bić z myślami

Jak dotychczas bieżący cykl Pucharu Świata w skokach narciarskich nie ma najfortunniejszego przebiegu dla reprezentacji Polski - "Biało-Czerwonym" wciąż brakuje formy i było to wyraźnie widoczne również podczas pierwszej serii sobotniego konkursu w Engelbergu.

W tej odsłonie zmagań Stoch i Żyła zajęli odpowiednio 20. i 27. miejsce, z kolei Paweł Wąsek (36.) i Dawid Kubacki (33.) nie awansowali dalej. Ostatni z wymienionych zawodników udzielił w przerwie zawodów krótkiego wywiadu, w którym podzielił się paroma refleksjami na temat swojej obecnej sytuacji.

Dawid Kubacki po pierwszej serii w Engelbergu: To nie był udany skok

"Nie był to dobry skok. Był trochę opóźniony, warunki też nie okazały się najłatwiejsze, a do tego doszedł bardzo wysoki poziom konkursu. Błąd na progu dużo mnie kosztował" - przyznał od razu nowotarżanin zapytany o ocenę wydarzeń ze skoczni HS 140.

Skoczek został też zagadnięty o to, czy nie jest tak, że niezmiennie brakuje mu przede wszystkim pewnej stabilności. "Zgadza się. Warunki warunkami, ale to nie była dobra próba, gdyby było inaczej, to wszystko 'uleciałoby'" - podkreślił Kubacki.

Kubacki z Engelbergu: Muszę powalczyć z myślami, odpocząć i działać na nowo

33-latek dostał też pytanie o to, jak mierzy się ze swym bieżącym położeniem. "Nie jest to łatwe, dziś mogę tylko pobić się trochę z myślami, odpocząć do jutra i jutro pracować na nowo" - stwierdził sportowiec.

Na pytanie o to, czy na dobrą sprawę nie brakuje mu wiele do swoistego przełamania odpowiedział: "Patrząc na próbę w pierwszej serii to brakuje dużo, po wynikach też to widać, ale bywają i lepsze skoki. Czasami zdarza się tak, że z dnia na dzień wszystko zaskakuje, skoki wchodzą na lepszy poziom".