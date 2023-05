Jeden z celów, jaki przyświeca Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej, jest jasny , zresztą nietrudno go także wydedukować na logikę. Uznano, że jeśli najsilniejszym reprezentacjom, w tym naszej drużynie narodowej, ograniczy się liczbę maksymalną liczbę możliwych do wystawiania zawodników, to szansę zyskania na tym otrzymają pomniejsi uczestnicy rywalizacji w zawodach Pucharu Świata .

Thomas Thurnbichler zawiedziony. "To zła decyzja. Obniżamy poziom"

- To oczywiste, że mniejsze nacje powiedzą "tak". Dla nas, a także reszty większych ekip, to najgorsze, co mogło się wydarzyć. Jeszcze na początku XXI wieku można było wystawiać ośmiu skoczków, a teraz już tylko pięciu... - dodał Austriak, odnosząc się tutaj do limitu bez uwzględnienia tzw. kwoty krajowej. - Moim zdaniem to zła decyzja dla przyszłości skoków. Obniżamy poziom zawodów. Według mnie głównym powodem są pieniądze, a drugim promocja mniejszych reprezentacji - uważa 33-latek.