Z pełną świadomością można stwierdzić, że Kamil Stoch stoi przed ostatnią szansą na udział w mistrzostwach świata w swojej karierze. Nie będzie o to jednak łatwo, bo choć poziom polskich skoczków kolejny rok z rzędu jest niski, to specyficzne podejście do kwalifikacji do kadry sprawia, że 37-latek musi świetnie wypaść podczas Pucharu Świata w Sapporo. W Japonii zapowiadane są jednak koszmarne warunki, co może brzmieć jak wyrok dla Stocha.