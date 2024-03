Przed nami konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo, które zainaugurują znany cykl Raw Air. Organizatorzy wykonali już niezbędne prace, dzięki czemu obiekty są w pełni gotowe na ugoszczenie rywalizacji, ale mimo to Norwegowie mają powody do niepokoju. Ba, biją już na alarm w obawie przed możliwym atakiem aktywistów, do jakiego może dojść przy okazji zawodów. Wprost piszą już o tym miejscowe media, ostrzegając przed ewentualnym zamieszaniem.