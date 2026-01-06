Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fatalne wieści. Polskie nazwisko wycofane. Nasza kadra odwołuje wyjazd

Tomasz Brożek

Podczas gdy skoczkowie narciarscy zakończą dziś zmagania w Turnieju Czterech Skoczni, panie w tym samym czasie rywalizują w konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Villach. Z Austrii napłynęły fatalne doniesienia dla reprezentacji Polski. Z problemami zdrowotnymi zmaga się bowiem jej liderka Anna Twardosz, co będzie miało w najbliższym czasie swoje kolejne konsekwencje, o czym poinformował portal Skijumping.pl.

Skoczek narciarski w locie podczas zawodów, ubrany w kombinezon sportowy i kask, z widocznymi nartami oraz numerem startowym, na tle ciemnego nieba.
Anna Twardosz w locieFREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFPAFP

Wtorkowy dzień w świecie skoków narciarskich może należeć do rodziny Prevców. Domen jest już o krok od tego, by dopełnić formalności, sięgając w Bischofshofen po Złotego Orła, należnego triumfatorowi Turnieju Czterech Skoczni, a jego siostra Nika w tym samym czasie błyszczy w Villach.

Triumfatorka sześciu konkursów tego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich wygrała kwalifikacje na tamtejszym obiekcie HS96, wyprzedzając Austriaczkę Lisę Eder oraz reprezentantkę Chin - Ping Zeng.

Niestety, z Austrii napłynęły fatalne wieści dotyczące reprezentacji Polski. Pola Bełtowska zajęła bowiem dopiero 50. lokatę, nie dającą prawa startu w zawodach, a numer jeden wśród naszych skoczkiń - Anna Twardosz została wycofana z rywalizacji i nie pojawiła się na belce.

    PŚ w skokach narciarskich. Złe nowiny z Villach. Problemy Anny Twardosz

    Jaki był powód takiej decyzji? Z odpowiedzią na to pytanie przyszedł portal Skijumping.pl, który poinformował, że powodem takiego stanu rzeczy są problemy zdrowotne 24-latki.

    Ania jeszcze przed pierwszym skokiem w Villach poczuła ból w mięśniu czworogłowym prawej nogi, w okolicach przyczepu z kolanem. Ostatecznie wzięła udział w zawodach
    przekazał w rozmowie ze wspomnianą redakcją asystent Marcina Bachledy - Stefan Hula

    I dodał: - We wtorek bardzo chciała wystartować, ale nie chcemy ryzykować poważniejszego urazu. W środę, po powrocie do kraju, czeka ją badanie rezonansem magnetycznym.

    Na tym jednak nie kończą się konsekwencje przykrych wydarzeń z udziałem Anny Twardosz. Skijumping.pl podaje, że w związku z jej kontuzją nasza reprezentacja nie pojawi się na kolejnych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ljubnie.

    - Nie pojedziemy do Słowenii. Anię czeka krótka przerwa, a Pola Bełtowska potrzebuje spokojnego treningu - ogłosił Stefan Hula.

    Skoczek narciarski w czerwonym kombinezonie podczas lotu, dynamicznie unosi się nad rozmytym tłem z sylwetkami drzew, wyposażony w kask oraz gogle, trzyma pozycję lotną na nartach z logo sponsora.
    Anna Twardosz
