Wtorkowy dzień w świecie skoków narciarskich może należeć do rodziny Prevców. Domen jest już o krok od tego, by dopełnić formalności, sięgając w Bischofshofen po Złotego Orła, należnego triumfatorowi Turnieju Czterech Skoczni, a jego siostra Nika w tym samym czasie błyszczy w Villach.

Triumfatorka sześciu konkursów tego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich wygrała kwalifikacje na tamtejszym obiekcie HS96, wyprzedzając Austriaczkę Lisę Eder oraz reprezentantkę Chin - Ping Zeng.

Niestety, z Austrii napłynęły fatalne wieści dotyczące reprezentacji Polski. Pola Bełtowska zajęła bowiem dopiero 50. lokatę, nie dającą prawa startu w zawodach, a numer jeden wśród naszych skoczkiń - Anna Twardosz została wycofana z rywalizacji i nie pojawiła się na belce.

PŚ w skokach narciarskich. Złe nowiny z Villach. Problemy Anny Twardosz

Jaki był powód takiej decyzji? Z odpowiedzią na to pytanie przyszedł portal Skijumping.pl, który poinformował, że powodem takiego stanu rzeczy są problemy zdrowotne 24-latki.

Ania jeszcze przed pierwszym skokiem w Villach poczuła ból w mięśniu czworogłowym prawej nogi, w okolicach przyczepu z kolanem. Ostatecznie wzięła udział w zawodach

I dodał: - We wtorek bardzo chciała wystartować, ale nie chcemy ryzykować poważniejszego urazu. W środę, po powrocie do kraju, czeka ją badanie rezonansem magnetycznym.

Na tym jednak nie kończą się konsekwencje przykrych wydarzeń z udziałem Anny Twardosz. Skijumping.pl podaje, że w związku z jej kontuzją nasza reprezentacja nie pojawi się na kolejnych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ljubnie.

- Nie pojedziemy do Słowenii. Anię czeka krótka przerwa, a Pola Bełtowska potrzebuje spokojnego treningu - ogłosił Stefan Hula.

Anna Twardosz JENS SCHLUETER AFP

Anna Twardosz Alex Nicodim/NurPhoto AFP