Z kryzysem zmaga się Dawid Kubacki. Jeden z liderów zespołu ma za sobą fatalny weekend w Oberstdorfie. W pierwszym konkursie nie awansował do drugiej serii, natomiast w niedzielę nie tylko nie przebrnął kwalifikacji, ale także zaliczył upadek przy lądowaniu. Po tych wydarzeniach szkoleniowiec naszych Orłów ogłosił, że "Mustaf" nie poleci z kadrą na kolejne konkursy do Finlandii. Sam skoczek nie krył rozżalenia decyzją trenera, choć mając na uwadze jego formę w tym sezonie, spokojny trening w kraju na pewno dobrze mu zrobi.

"Odnośnie Dawida, podjęliśmy decyzję, że powróci do treningu - po raz ostatni. Powróci z pełną świeżością i pewnością siebie na cykl Raw Air. Postaramy się stworzyć dla niego jak najlepszy plan. Chciał dalej startować, jak przez cały sezon. W pełni rozumiem, że jest wielkim wojownikiem i zawsze chce rywalizować" - oznajmił Austriak.

Rafał Kot o Żyle, Kubackim i Stochu: Nie może być tak, że to im się należy! WIDEO

"Głównym powodem jest to, że nasza najlepsza trójka Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki są już coraz starsi. Ile lat mogą skakać na najwyższym poziomie? W ubiegłym sezonie wyniki jeszcze były dobre, ale wieku nie da się oszukać, każdy rok robi duże znaczenie, nie ma co się oszukiwać" - mówi sportowiec w rozmowie z portalem "sportowy24.pl".

Zawodnik zauważył, że naszym rodakom brakuje odpowiedniego timingu na progu, co przekłada się na odległe lokaty w konkursach.

"Co gorsza nie widzę też następców wśród juniorów. Co prawda, reprezentacja młodzieżowa zdobyła w ubiegłym sezonie brązowy medal mistrzostw świata, ale indywidualnie nie przekłada się to na jakieś bardzo dobre wyniki. Nikt z tych skoczków nie jest też wstanie zajmować wysokich lokat chociażby w Pucharze Kontynentalnym" - podkreśla.