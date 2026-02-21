Fatalne wieści dla polskich skoczków. Takich problemów nikt się nie spodziewał

Bartłomiej Wrzesiński

Szalenie pechowy póki co jest wyjazd polskich skoczków na zawody Pucharu Kontynentalnego w USA. Bagaż Macieja Kota wciąż nie dotarł do Iron Mountain, a na domiar złego warunki wietrzne na skoczni wykluczały możliwość oddania choćby jednego skoku. Jury po długich godzinach oczekiwania musieli skapitulować i drugi dzień z rzędu odwołali zawody. Sytuacja organizatorów robi się coraz gorsza, tym bardziej, że nowe prognozy również nie są optymistyczne.

Zawodnik w białym kombinezonie sportowym w trakcie skoku narciarskiego na tle jasnego nieba, w dynamicznej pozycji z szeroko rozstawionymi nartami i kaskiem ochronnym na głowie.
Maciej KotEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl

Przez ostatnie dni kibice skoków narciarskich w Polsce żyli przede wszystkim emocjami związanymi ze startem naszych zawodników na zimowych igrzyskach olimpijskich. Włoskie Predazzo po raz kolejny okazało się bardzo szczęśliwe dla Polaków. Z rywalizacji indywidualnej srebrny i brązowy medal wywiózł Kacper Tomasiak. Debiutujący na imprezie tej rangi 19-latek wspólnie z Pawłem Wąskiem wywalczył również srebro w konkursie duetów.

Medaliści olimpijscy, a także zdecydowana większość polskiej kadry, w niedzielę ma pojawić się na starcie mistrzostw Polski, które odbędą się w Wiśle. W tym gronie zabraknie jednak Macieja Kota oraz Jakuba Wolnego. Ten duet udał się do USA, by w ramach Pucharu Kontynentalnego walczyć o dodatkowe miejsca dla naszego zespołu w końcówce sezonu.

    "Syzyfowa praca" organizatorów Pucharu Kontynentalnego. Polacy bez choćby jednego skoku w Iron Mountain

    Szybko okazało się, że eskapada do Iron Mountain okaże się dla Polaków prawdziwym koszmarem. Polska delegacja z wielkim opóźnieniem dotarła do USA. Na domiar złego zagubiono część bagażu Macieja Kota, przez co polski skoczek na miejscu musiał organizować sprzęt. W mediach społecznościowych sam skoczek pytał się swoich kibiców, czy bardziej będzie mu pasował kask sprezentowany przez przedskoczków, czy ten należący do Kazachów.

    Polacy walczyli w Iron Mountain z przeciwnościami losu. W katastrofalnym położeniu byli również organizatorzy, którzy od samego początku weekendu z kretesem przegrywali batalię z porywistym wiatrem. Zawodnicy nie byli w stanie oddać nawet treningowego skoku, a decyzja działaczy mogła być tylko jedna. Piątkowy konkurs został odwołany, a następnie podjęto bardzo ambitny plan przeprowadzenia w sobotę aż trzech konkursów.

    Prognozy na kolejny dzień oczekiwania również nie nastrajały optymizmem. Bardzo szybko okazało się, że start serii próbnej w zakładanym scenariuszu jest niemożliwy. W kolejnych godzinach kibice obserwowali kuriozalny spektakl - co około 30 minut organizatorzy wypuszczali w eter kolejne komunikaty mówiące o przesunięciu startu serii próbnej, a także i samego konkursu. W końcu jednak musieli dać za wygraną - w sobotę w Iron Mountain po prostu skakać się nie dało.

    Organizatorzy dysponowali sporym zapasem czasu, z czego skwapliwie skorzystali. Cierpliwość jednak musiała się kiedyś skończyć. Wskaźniki siły wiatru dostępne w Internecie były bezlitosne - podmuchy wiatru przy buli bardzo rzadko schodziły poniżej 5-6 m/s, a momentami wiatr osiągał prawie 10 m/s.

    Na sobotę organizatorzy zaplanowali trzy konkursy, a czwarty miał odbyć się w niedzielę. Póki co nie wiadomo jaką decyzję podejmie FIS, bowiem prognozy pogody na niedzielę są bardzo zbliżone do tego, co działo się dotychczas. Już wcześniej z kalendarza Pucharu Kontynentalnego wykruszyły się zawody w Lahti. Cykl "drugiej ligi" skoków narciarskich ma zakończyć się 19-20 marca w Zakopanem.

    Skoczek narciarski uśmiechający się w stroju sportowym, trzyma narty i stoi na tle rozmytej publiczności oraz reklam bandowych.
    Maciej KotJENS SCHLUETER AFP
    Jakub Wolny
    Jakub WolnyANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Konrad Niedźwiedzki: Kamila Sellier musi do poniedziałku pozostać w szpitalu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

