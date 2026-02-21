Przez ostatnie dni kibice skoków narciarskich w Polsce żyli przede wszystkim emocjami związanymi ze startem naszych zawodników na zimowych igrzyskach olimpijskich. Włoskie Predazzo po raz kolejny okazało się bardzo szczęśliwe dla Polaków. Z rywalizacji indywidualnej srebrny i brązowy medal wywiózł Kacper Tomasiak. Debiutujący na imprezie tej rangi 19-latek wspólnie z Pawłem Wąskiem wywalczył również srebro w konkursie duetów.

Medaliści olimpijscy, a także zdecydowana większość polskiej kadry, w niedzielę ma pojawić się na starcie mistrzostw Polski, które odbędą się w Wiśle. W tym gronie zabraknie jednak Macieja Kota oraz Jakuba Wolnego. Ten duet udał się do USA, by w ramach Pucharu Kontynentalnego walczyć o dodatkowe miejsca dla naszego zespołu w końcówce sezonu.

"Syzyfowa praca" organizatorów Pucharu Kontynentalnego. Polacy bez choćby jednego skoku w Iron Mountain

Szybko okazało się, że eskapada do Iron Mountain okaże się dla Polaków prawdziwym koszmarem. Polska delegacja z wielkim opóźnieniem dotarła do USA. Na domiar złego zagubiono część bagażu Macieja Kota, przez co polski skoczek na miejscu musiał organizować sprzęt. W mediach społecznościowych sam skoczek pytał się swoich kibiców, czy bardziej będzie mu pasował kask sprezentowany przez przedskoczków, czy ten należący do Kazachów.

Polacy walczyli w Iron Mountain z przeciwnościami losu. W katastrofalnym położeniu byli również organizatorzy, którzy od samego początku weekendu z kretesem przegrywali batalię z porywistym wiatrem. Zawodnicy nie byli w stanie oddać nawet treningowego skoku, a decyzja działaczy mogła być tylko jedna. Piątkowy konkurs został odwołany, a następnie podjęto bardzo ambitny plan przeprowadzenia w sobotę aż trzech konkursów.

Prognozy na kolejny dzień oczekiwania również nie nastrajały optymizmem. Bardzo szybko okazało się, że start serii próbnej w zakładanym scenariuszu jest niemożliwy. W kolejnych godzinach kibice obserwowali kuriozalny spektakl - co około 30 minut organizatorzy wypuszczali w eter kolejne komunikaty mówiące o przesunięciu startu serii próbnej, a także i samego konkursu. W końcu jednak musieli dać za wygraną - w sobotę w Iron Mountain po prostu skakać się nie dało.

Organizatorzy dysponowali sporym zapasem czasu, z czego skwapliwie skorzystali. Cierpliwość jednak musiała się kiedyś skończyć. Wskaźniki siły wiatru dostępne w Internecie były bezlitosne - podmuchy wiatru przy buli bardzo rzadko schodziły poniżej 5-6 m/s, a momentami wiatr osiągał prawie 10 m/s.

Na sobotę organizatorzy zaplanowali trzy konkursy, a czwarty miał odbyć się w niedzielę. Póki co nie wiadomo jaką decyzję podejmie FIS, bowiem prognozy pogody na niedzielę są bardzo zbliżone do tego, co działo się dotychczas. Już wcześniej z kalendarza Pucharu Kontynentalnego wykruszyły się zawody w Lahti. Cykl "drugiej ligi" skoków narciarskich ma zakończyć się 19-20 marca w Zakopanem.

