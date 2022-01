Zarówno Kamil Stoch, jak i Piotr Żyła znaleźli się wśród 20 nominowanych w plebiscycie.

W minionym roku obaj zdobyli brązowy medal mistrzostw świata w drużynie. Żyła dołożył do tego także indywidualne złoto na skoczni normalnej, natomiast Stoch triumf w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aleksander Matusiński Trenerem Roku 2021! WIDEO Polsat Sport

Gala Mistrzów Sportu. Kamil Stoch i Piotr Żyła poza czołową dziesiątką

To jednak nie wystarczyło, by dostać się do czołowej dziesiątki. Wpływ na werdykt miał zapewne kryzys, z jakim zmagają się nie tylko Żyła i Stoch, ale także pozostali polscy skoczkowie.



Pozostaje mieć nadzieję, że "Biało-Czerwoni" odzyskają formę przed zbliżającymi się zimowymi igrzyskami olimpijskimi, które odbędą się w Pekinie.



TB