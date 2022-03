"Trener Michał Doleżal otrzymał pozytywny wynik testu na obecność wirusa COVID-19 i nie uda się razem z naszą reprezentacją do Vikersund na Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich" - czytamy w komunikacie przekazanym przez Polski Związek Narciarski za pośrednictwem Twittera.

Najbardziej prawdopodobnym zastępcą Czecha będzie jego asystent Maciej Maciusiak. Polacy do Vikersund udadzą się w składzie: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Jakub Wolny i Andrzej Stękała.

Już w najbliższym tygodniu Vikersund gościć będzie najlepszych skoczków globu. To właśnie w tym mieście, na obiekcie Vikersundbakken, od 11 do 13 marca, odbędą się MŚ w lotach. Dotychczas w Vikersund czterokrotnie rywalizowano w ramach mistrzostw świata w lotach narciarskich. Miało to miejsce w 1977, 1990, 2000 i 2012 r. Skocznia Vikersundbakken ma punkt konstrukcyjny na 200 metrze, a rozmiar obiektu (HS) wynosi 240 m. Rekordzistą skoczni w Vikersund jest Stefan Kraft.