Wśród reprezentantów gospodarzy najwyższe miejsce wywalczył Markus Eisenbichler, który uplasował się na dziewiątej lokacie. 11. był Andreas Wllinger, 12. Stephan Leyhe, 21. Karl Geiger, a 23. Constantin Schmid. Philipp Raimund nie zakwalifikował się natomiast do drugiej serii.

Skoki narciarskie: PŚ w Willingen. Stefan Horgnacher z bolesną diagnozą dla niemieckich skoków

"Wciąż daleko nam do czołówki" - przyznał po zawodach w Willingen na łamach portalu Skispringen.de trener niemieckich skoczków Stefan Horgnacher , który niegdyś święcił tytuły z reprezentantami Polski. Znany szkoleniowiec nie załamuje jednak rąk i ma nadzieję na poprawę sytuacji przed mistrzostwami świata w Planicy, które oficjalnie rozpoczną się już 21 lutego.

"Dzisiaj nie poszło mi zbyt dobrze. Gdy tylko się rozgrzałem, zauważyłem, że dzisiaj nie będzie łatwo. Warunki też nie były najszczęśliwsze, a potem to wszystko się połączyło. To trochę niefortunne" - mówił natomiast Karl Geiger, który odpuścił występ w Bad Mittendorf, by skupić się na treningach.