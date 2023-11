Fatalne wieści dla Kamila Stocha. Wszystko już ustalone. Ruka spisana na straty

Co dalej ze Stochem? Jest diagnoza. Rysuje się pesymistyczny scenariusz

- Tu chodzi o balans na rozbiegu. Tracę równowagę, wjeżdżając w przejście. Wtedy te skoki takie z przerzutu. Potrzebuję na to więcej czasu, więc one są spóźnione. Energia nie idzie centralnie do ziemi, tylko się gdzieś rozprasza. Nawet, jak kiedyś przy dobrych skokach spóźniałem na progu, to wszystko jeszcze grało . Tutaj wszystko się posypało - tłumaczył na obiekcie w Ruce.

- Kamil powiedział, że go przerzuciło. To znaczy, że odbicie zostało skierowane za bardzo do przodu. Widać na powtórkach, że on jest za bardzo wysunięty, przez co siły nie może skierować bardziej prostopadle do progu. Całość odbicia idzie płasko do przodu zamiast wykorzystać siłę skierowaną bardziej do ziemi, żeby rotacja była do góry i nad narty - tłumaczy były reprezentant Polski.