Po bardzo udanym konkursie drużynowym, w którym Polacy zajęli trzecie miejsce, a także po udanych kwalifikacjach, nadzieje przed konkursem PŚ w Lahti były w naszej reprezentacji spore. Szczególnie Kamil Stoch, będący w Finlandii był w bardzo dobrej formie, mógł liczyć na to, że włączy się do walki o czołowe lokaty.

PŚ w Lahti: Loteryjne warunki na skoczni

Konkurs, który rozpoczął się w kiepskich warunkach i był kilkukrotnie przerywany, dla nas akurat zaczął się całkiem nieźle, bowiem pierwszy z Polaków Jan Habdas spisał się świetnie i skoczył 124 metry, zapewniając sobie awans do drugiej serii. Tuż po nim skakał Tomasz Pilch, ale on z kolei trafił na fatalne warunki w powietrzu i osiągnął tylko 84,5 metra, co kompletnie pozbawiło go szans walki o drugą serię.