Przed nami zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo , które zainaugurują prestiżowy cykl Raw Air, rozgrywany na norweskich obiektach. Drugą areną tych zmagań będzie skocznia w Trondheim, a na koniec skoczkowie przeniosą się na słynnego "mamuta" położonego w Vikersund. Prowadzona przez trenera Thomasa Thurnbichlera reprezentacja Polski udała się w podróż do Skandynawii w składzie: Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch , Piotr Żyła , Dawid Kubacki , Maciej Kot.

Skoki narciarskie. Bezlitosna diagnoza dla polskich skoczków. "Pojawiło się wypalenie"

~ przyznał Kazimierz Długopolski w rozmowie z PAP, komentując to, jak toczy się dla polskich skoczków bieżący sezon Pucharu Świata

Nic nie szło dobrze, ale szczerze mówiąc w przypadku Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotrka Żyły nie myślałem, że będzie aż tak słabo. Nie pozwala mi to myśleć o reszcie sezonu w innej kategorii niż ewentualnie o jakimś pozytywnym zaskoczeniu. Bardzo chciałbym, by tak było, ale tak naprawdę liczę tylko na Olka Zniszczoła

A rozwijając wątek Aleksandra Zniszczoła, który w ostatnim czasie stał się niekwestionowanym liderem polskiej kadry, dodał: - Jego trzecie miejsce to nie tylko wysoka forma, ale równie ważne jest to, że wraz z dyspozycją rośnie pewność siebie. Mam więc nadzieję, że to liderowanie ekipie mu się nie tylko spodobało, ale też już wie, jak tę pozycję utrzymać.