Za nami pierwsze kwalifikacje w nowym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Ruce na starcie stanęło 58 zawodników. To najmniej w historii, odkąd wprowadzono eliminacje. Bez dwóch zdań jest to efekt działań Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), która zmniejszyła kwoty startowe. Skoczkowie mają nadzieję, że to otrzeźwi działaczy.